Kalbi duran 32 yaşındaki hasta Atakent Cihan’da yaşama döndürüldü

32 yaşındaki erkek hasta, koluna vuran ağrı şikayeti yaşamaya başladı. Ardından kalp krizi geçiren hasta hemen Atakent Cihan Hastanesi Acil Servisine getirildi. Vakit kaybetmeden müdahaleye başlanan hastaya Dr. Murat Tekçe ve ekibi tarafından kalp masajı ve elektroşok uygulandı. 25 dakika süren müdahalenin ardından hayata dönen hasta, hemen anjiyoya alındı. Sol ön inen arter damarının (LAD) tamamının tıkalı olduğu tespit edilen hastanın damarı anjiyo ile açılarak stent takıldı. Hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
AMAN DİKKAT !..
Genellikleilerleyen yaşla birlikte damar duvarında ortaya çıkan esneklik kaybı, hipertansiyon, damar sertliği, hiperkolesterolemi, diyabet ve obezite gibi hastalıklar nedeniyle gelişebilen damar tıkanıklığı, atardamar ve toplardamarda oluşabilir. Modern çağın beraberinde getirdiği alışkanlıklar, damar tıkanıklığı görülme sıklığını artırırken görülme yaşını düşürmektedir. Damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskinden korunmak için düzenli bir yaşam tarzı benimsenmeli, dengeli beslenmeye özen gösterilmeli ve belirli periyotlarda muhakkak check-up yaptırılmalıdır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.