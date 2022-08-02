“Liman peşkeşine Anayasa Mahkemesi ‘dur’ dedi”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, "Gerek komisyon görüşmelerinde gerek genel kurul görüşmelerinde ısrarla karşısında durduğumuz ve limanlarımızın özelleştirme sürelerini ihalesiz, pazarlıksız bir şekilde uzatmaya yönelik düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi iptal etti. Yüksek mahkemenin gerekçesinde sözleşme özgürlüğünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı. Biz de teklifin görüşmeleri sırasında bu hususu iktidar milletvekillerinin dikkatlerine sunduk. Halkın malının, yandaşlara ve yabancılara peşkeş çekilmesinin yolunun açılacağını söyledik. Süresi bitmek üzere olan liman tahsislerinde yeniden ihale açılması gerektiğini, yeniden ve günün koşullarında adil rekabet şartlarında yapılacak ihalelerin önünün bu düzenlemeyle kapatıldığını vurguladık” dedi.

“5’Lİ ÇETE VE KATARLAR”

Devamında Tarhan, “Ancak bu yeni sistemde ne yazık ki TBMM'de iktidar mensubu milletvekillerinin de tercihi o zaman da söylediğimiz gibi ‘gözlerimi kaparım, saraydan verilen vazifemi yaparım’ oluyor. Ama Ankara'da hala mahkemeler var. Anayasa Mahkemesi 7350 sayılı Torba Yasa’nın liman özelleştirmelerinde süre uzatımına dair Geçici 30.maddesindeki düzenlemeleri CHP Grubu olarak yaptığımız başvuru üzerine iptal etti. Böylece limanlarımızın 5’li çeteye ve Katarlılara peşkeş çekilmesine dur dendi" diyerek CHP'nin yasal ve hukuki zeminlerde halkın hakkını savunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

“21 LİMANIN SÜRESİ 49 YILA KADAR UZATILACAKTI”

AYM tarafından CHP'nin başvurusu üzerine oybirliği ile iptal edilen düzenlemeye göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ve T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait 21 limanın işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri; 49 yıla kadar uzatılacaktı. Bu limanlar arasında en dikkat çekeni ise geçtiğimiz yıl Katarlılara kiralanan ve işletme süresi 2028’de sona ereceği halde iptal edilen düzenlemeyle 2047’e kadar uzatılmak istenen Antalya limanı idi. Düzenleme nedeniyle kamu zararı oluşacağı ve sözleşme özgürlüğüne aykırılık nedeniyle CHP Anayasa Mahkemesine başvurmuştu” ifadelerini kullandı.