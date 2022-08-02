Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Yaşar Şanlı, Türk Ulaşım Sen Kocaeli İl Başkanı Agah Oktay Gürler ile birlikte Cengiz Topel Havalimanı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada başkanlar Şanlı ve Gürler, “Yaz aylarında olmamıza rağmen THY’nin uçuş planlarında Cengiz Topel Havalimanı’nın hala yok olmasını anlamlandıramıyoruz. Un var, şeker var, yağ var bu helvayı kim yapmıyor? Kocaeli’nin en önemli yerlerinden biri olan Cengiz Topel Havalimanı kaderine terk edilmesin. Pandemiden önce haftada 3 gün yüzde 90 doluluk oranı ile yapılan Trabzon seferleri pandemiden sonra sessiz sedasız durduruldu. Cengiz Topel Havalimanı’nın yeniden tarifeli uçuşlara ne zaman başlayacağı ise belirsizliğini koruyor” dedi.

“ATIL OLMAMASINI İSTEYEN, HAVAALANI ÇALIŞANLARIMIZ”

Havaalanı çalışanlarının taleplerini duyurmak istediklerini belirten Şanlı ve Gürler, “Kamuoyunun bildiği üzere doluluk oranı çalıştığında %90’lara ulaşan havaalanı birçok açıdan da avantajlı durumda. Özellikle uçağa kısa sürede binilmesi, otopark alanlarının genişliği, alanında uzman personeliyle görev bekliyor. Sabiha Gökçen'in yükünü önemli bir şekilde alacak havaalanımız özellikle Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu seferleri konursa bölgemizde ve yakın illerimizde rağbet görecektir. Bu açıklamamızın asıl öznesi fedakar, devlet malının atıl olmamasını isteyen havaalanı kamu çalışanı arkadaşlarımızdır. Bugün Kamu Sen’imizin yetkililerinin ziyareti sırasında dile getirilen önemli bir husustu” dediler.

“GELİN HAVAALNI ÇALIŞANLARIMIZA KULAK VERİN”

Son olarak Şanlı ve Gürler, “Yaz aylarında olmamıza rağmen THY’nin uçuş planlarında Cengiz Topel Havalimanı hala yok. Bilindiği üzere havayolu şirketleri planlarını çok önceden yaparak açıklıyorlar. Temmuz ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde ise Türk Hava Yolları’nda Cengiz Topel ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Şehrimizin tüm dinamiklerini, mülki amirlerine, yöneticilerine, ‘Türkiye Sevdamız, Ekmek İçin Kavgamız’ diyen bir anlayışın temsilcileri olarak sesleniyoruz. Gelin Havaalanımızın çalışanlarına ve halkımıza kulak verin. Yeniden uçuşlar başlasın” ifadelerini kullandılar.