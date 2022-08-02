02 Ağu 2022 - 21:00- Asayiş G: 02 Ağu 2022 - 21:03

Özel halk otobüsü bahçeye uçtu: 8 yaralı

Derince Çenedağ Mahallesinde rampada kalkış yapamayan özel halk otobüsü geri kayarak başka bir halk otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan halk otobüsü bir evin bahçesine uçtu. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Özel halk otobüsü bahçeye uçtu: 8 yaralı mask
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Alınan bilgiye göre Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi üzerindeki rampadan yukarı yönde giden Engin Ayaz idaresindeki 111 hat nolu 41 J 0469 plakalı özel halk otobüsü, Cavit Sokak durağında yolcu indirdikten sonra kalkış yapamadı. Motoru duran araç, geri kayarak aşağı yönde giden Hüseyin Nalbant idaresindeki 41 J 0237 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, bir binanın bahçesine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bahçeye düşen araçta mahsur kalanları kurtarırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.  Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# bir, ile, sağlık, polis

02 Ağu 2022 - 21:00 - Asayiş

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