Özel halk otobüsü bahçeye uçtu: 8 yaralı

Alınan bilgiye göre Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi üzerindeki rampadan yukarı yönde giden Engin Ayaz idaresindeki 111 hat nolu 41 J 0469 plakalı özel halk otobüsü, Cavit Sokak durağında yolcu indirdikten sonra kalkış yapamadı. Motoru duran araç, geri kayarak aşağı yönde giden Hüseyin Nalbant idaresindeki 41 J 0237 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, bir binanın bahçesine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bahçeye düşen araçta mahsur kalanları kurtarırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.