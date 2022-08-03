Kerpe sahiline panoramik kamera

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarına konumlandırdığı ve 7/24 görüntü aldığı şehir kameralarının sayısını çoğaltırken yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda, en çok kullanılan şehir kameralarından biri olan Kerpe Sahili’ndeki kamera 360 derece dönebilecek şekilde değiştirildi. Kerpe Sahili ve denizi gören kamera ile vatandaşlar anlık olarak bölgeyi izleyebilecek.
ÖNCEDEN BİLGİLENMEK MÜMKÜN
Serinlemek amacıyla denize girmek için Kandıra’ya gitmek isteyen vatandaşlar, www.kocaeliyiseyret.com adresine giriş yaparak Kandıra Kerpe Sahil kamerası üzerinden hava ve deniz durumu hakkında önceden bir bilgiye sahip olabiliyor.
ŞEHİR KAMERALARIYLA KOCAELİ’Yİ İZLEYİN
Büyükşehir Belediyesi hem kent sakinleri, hem de kentte yaşamayan ama şehri merak eden vatandaşlar için Kocaeli’nin farklı noktalarına 7/24 görüntü alan şehir kameraları yerleştiriyor. Tüm kameralara ulaşmak isteyen vatandaşlar, www.kocaeliyiseyret.com adresine giriş yaparak kenti izleyebiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.