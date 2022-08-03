Kerpe sahiline panoramik kamera

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarına konumlandırdığı ve 7/24 görüntü aldığı şehir kameralarının sayısını çoğaltırken yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda, en çok kullanılan şehir kameralarından biri olan Kerpe Sahili’ndeki kamera 360 derece dönebilecek şekilde değiştirildi. Kerpe Sahili ve denizi gören kamera ile vatandaşlar anlık olarak bölgeyi izleyebilecek.

ÖNCEDEN BİLGİLENMEK MÜMKÜN

Serinlemek amacıyla denize girmek için Kandıra’ya gitmek isteyen vatandaşlar, www.kocaeliyiseyret.com adresine giriş yaparak Kandıra Kerpe Sahil kamerası üzerinden hava ve deniz durumu hakkında önceden bir bilgiye sahip olabiliyor.

ŞEHİR KAMERALARIYLA KOCAELİ’Yİ İZLEYİN

Büyükşehir Belediyesi hem kent sakinleri, hem de kentte yaşamayan ama şehri merak eden vatandaşlar için Kocaeli’nin farklı noktalarına 7/24 görüntü alan şehir kameraları yerleştiriyor. Tüm kameralara ulaşmak isteyen vatandaşlar, www.kocaeliyiseyret.com adresine giriş yaparak kenti izleyebiliyor.