03 Ağu 2022 - 10:40- Gündem G: 03 Ağu 2022 - 10:43

Belediyeye ait boş arsalar tarım için kullanılacak

Körfez Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısında, belediyeye ait tarlaların kiraya verilmesi oy birliği ile kabul edilirken, kadın çiftçilere teşvik amacıyla kira bedelinde yüzde 25 oranında indirim sağlanacağı da bildirildi.
Belediyeye ait boş arsalar tarım için kullanılacak mask

Körfez Belediyesi’nin ağustos ayı meclis toplantısı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Önemli maddelerden biri de tarıma elverişli durumdaki belediyeye ait tarla vasfındaki taşınmazların kullanıma açılmasıydı. Madde oy birliği ile kabul edildi. Tarla konumundaki taşınmazlar, çiftçi kooperatifleri tarafından tarımsal amaçlı kullanılmak amacıyla talep edilmesi halinde, ürüne göre bir hasat dönemi süresiyle sınırlı kalmak kaydıyla kullanıma açılacak. Kira süresi, hasat sonrası talep ve belediye tarafından talebin kabulü halinde uzatılabilecek. Kooperatifin yeni kurulmuş ve kadın çiftçilerden oluşması halinde belirlenecek kira bedelinden yüzde 25 oranında teşvik amacıyla indirim de sağlanacak. Ekilecek ürün ise yapılacak toprak analizi neticesinde belirlenen ürünlere uygun olması gerekecek.

"Maliyet söylediği gibi değil"

Gündem maddelerinin ardından da Başkan Söğüt meclis üyelerinden gelen soruları cevapladı. Sefo konserinin maliyeti ile ilgili kamuoyunda dolaşan fiyatların da gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Söğüt, "Öyle söylendiği gibi uçuk paralar değil. Her konserin maliyeti var. 450 bin TL olduğunu söylediler. Bunun için de sadece sanatçı ücreti değil, ses, sahne güvenlik, yemek, organizasyon hepsi dahil olan bir ücret. Bu konuda bütün belediyeler gençlerimiz istediği için düzenliyor. Gençlerimiz pandemi sürecinde evlerindeydi, belediye olarak bu konuda en az konser yapmış belediyeydik. Sadece Kiraz Festivali’nde konser verdik. Oğuzhan Koç’u Büyükşehir Belediyesi getirdi. O konserde de arkadaşlarımız kimi istersiniz diye gençlerle röportaj yaptı. Sosyal medyadan da anketler yaptık ve Sefo’yu istediler. 30 Ağustos’ta da güzel bir konser organizasyonumuz olacak. Arkadaşlarımız onun çalışmasını gerçekleştiriyor” diye konuştu.

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03 Ağu 2022 - 10:40 - Gündem

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