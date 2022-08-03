İzmit yönüne gidiş için yeni bağlantı yolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-605 Kandıra-İzmit Karayolu üzerinde yer alan Yenişehir Mahallesi Özel Konak Hastanesi önünden İzmit yönüne gidebilmek için Yahya Kaptan Kavşağına gitmeden dönüşleri kolaylaştırmak için çalışma başlattı. Konak Sokaktan gelen araçların İzmit yönüne yola çıkışlarını sağlamak için yol düzenlemesi yapılarak yeni bir güzergâh oluşturuluyor.

ESKİ PARİS PARK OTEL ÖNÜNDEN

Eski Paris Park Otel önünden yapılacak yeni yol ile İzmit istikametine araç çıkışı yeni yapılacak bağlantı yolu ile sağlanacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlanacak yeni bağlantı yolu ile Özel Konak Hastanesi önünden giden araçlar İzmit istikametine, Yahya Kaptan Kavşağına kadar gitmeden Eski Paris Park Otel önüne yapılacak bağlantı yolundan gidebilecek.