60 bin Euro riske girdi!

Kocaelispor’un 67.500 Euro bonservis bedeli ile Moldova’nın Sheriff takımına gönderdiği Nijeryalı Rasheed Akanbi, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 38. dakikada penaltıdan attığı golle kariyerine bir ilke imza atsa da bu gol mağlubiyete engel olamadı. Sahasında Victoria Plzen’e 2-1 mağlup olan Sheriff Şampiyonlar Ligi Play Off turunu zora soktu.
20 BİN CEPTE
Anlaşmaya göre Sheriff takımı Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalırsa, Rasheed Kocaelispor’a toplam 80 bin Euro kazandıracak. Moldova takımı Plzen’i elerse Avrupa Ligi Play-Off gruplarına kalmayı garantileyecek ve Kocaelispor’un kasasına 40 bin Euro (20+20) girecek. Şampiyonlar Ligi’nde bir önceki turu geçen Sheriff, UEFA Konferans Ligi’nde gruplara kalmayı garantilemiş ve Kocaelispor’a 20 bin Euro bonus kazandırmıştı. Böylece Kocaelispor, Rasheed üzerinden para miktarını an itibari ile 87.500 Euro’ya çıkardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.