03 Ağu 2022 - 11:33- Spor G: 03 Ağu 2022 - 11:34

60 bin Euro riske girdi!

Erdem ÖVÜÇ
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60 bin Euro riske girdi! mask

Kocaelispor’un 67.500 Euro bonservis bedeli ile Moldova’nın Sheriff takımına gönderdiği Nijeryalı Rasheed Akanbi, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 38. dakikada penaltıdan attığı golle kariyerine bir ilke imza atsa da bu gol mağlubiyete engel olamadı. Sahasında Victoria Plzen’e 2-1 mağlup olan Sheriff Şampiyonlar Ligi Play Off turunu zora soktu.

20 BİN CEPTE

Anlaşmaya göre Sheriff takımı Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalırsa, Rasheed Kocaelispor’a toplam 80 bin Euro kazandıracak. Moldova takımı Plzen’i elerse Avrupa Ligi Play-Off gruplarına kalmayı garantileyecek ve Kocaelispor’un kasasına 40 bin Euro (20+20) girecek. Şampiyonlar Ligi’nde bir önceki turu geçen Sheriff, UEFA Konferans Ligi’nde gruplara kalmayı garantilemiş ve Kocaelispor’a 20 bin Euro bonus kazandırmıştı. Böylece Kocaelispor, Rasheed üzerinden para miktarını an itibari ile 87.500 Euro’ya çıkardı.
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03 Ağu 2022 - 11:33 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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