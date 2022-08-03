Büyükşehir’in kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, pazar değeri yüksek ürün elde edilmesi ve üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında, çiftçilere sağlanan yüzde 50 hibeli modern seralarda yetiştirilen mahsulün verimi, üreticilerin yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın önem verdiği tarımsal desteklerden biri olan “Seracılığı Geliştirme Projesi” doğrultusunda, geçen yıl il genelinde 70 modern sera yapımı ve 1300 çiftçiye 2000 top sera naylonu desteği verildi.

Kocaeli’de seracılığın yaygınlaştırılması ve çiftçilerin pazar değeri yüksek ürün elde ederek, gelirlerinin artırılması hedeflenen projeden yararlanan üreticiler, yetiştirdikleri ürünlerin hasadına başladı.

MODERN SERALARDA ÜRÜNLERİN VERİMİ ARTTI

Büyükşehir Belediyesince, sıfırdan kurularak 70 çiftçiye teslim edilen 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda toplam 512 metrekare alandan oluşan modern sera kurulumu ile 4 ayrı özelliğe sahip sera naylonu desteği sonrası, yaklaşık 1000 dekar alanda yetiştirilen sebzelerin kaliteli ve verimli olması üreticileri sevindirdi. Ürünlerin istenilen olgunluğa erişmesiyle seralarda hasat yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde üretim sahasına inen işçiler, domates, biber, salatalık, taze fasulye, patlıcan, kabak, kıvırcık ve maydanoz başta olmak üzere sebzelerin hasadını yapıyor. Traktörlere yüklenen ürünler, hale götürülerek satışı gerçekleştiriliyor. Büyükşehir tarafından kurulan modern seralarda yılın 12 ayı ürün yetiştiriliyor. Mahsulün geçen yıllara oranla daha fazla ve kaliteli olması, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

SERA DESTEĞİ BU YIL DA SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu ve sera naylonu desteğini sürdürüyor. Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi veya çiftçi belgesi, seranın bulunduğu arazinin tapu üzerine sera krokisi ve arazi kiralık ise 5 yıllık kira sözleşmesi ile birlikte, 5 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar Kocaeli Fuarı içerisindeki Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek.

ÜRETİCİLER MAHSÜLDEKİ VERİMDEN ÇOK MEMNUN

Kocaeli’nin en çok seracılık yapılan kırsal mahallelerinden biri olan Bayraktar Mahallesi’nde 25 yıldır çiftçilik yapan Bora Sağdıç, gübre, mazot, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerinden yararlandığını ve çok memnun kaldığını söyledi. Başkan Büyükakın’ın çiftçilere her zaman sahip çıktığını ve yanında olduğunu vurgulayan Sağdıç, “Biz de bu destekler karşısında Başkanımızı utandırmamaya çalışıyoruz, üretmeye gayret ediyoruz. Domates, biber, taze fasulye, salatalık başta olmak üzere çeşitli sebzeler yetiştiriyoruz. Büyükşehir’in modern seralarından bu yıl çok iyi verim elde ettik. Modern seralar, eski seralara göre çok avantajlı. Yandan ve üstten havalandırmalı. Hava sirkülasyonu daha çok olduğu için, bitkiler içeride strese girmiyor ve daha kaliteli ürün çıkıyor.” diye konuştu.

“ŞU AN SERALARIMIZ 10 DÖNÜME ULAŞTI”

Bayraktar köyünün Kocaeli’de, tarımda ve seracılıkta öncü olduğunu ifade eden Sağdıç, desteklerden sonra bölgede seracılığın arttığını dile getirerek, şöyle konuştu: “Bu işi yaparken, son teknolojilere ayak uydurmaya çalışıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Şartlar zorlasa da yılmadan, usanmadan bu işi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu işe ilk başta 320 metrekare alanda başladık. Şu an seralarımız 10 dönüme ulaştı. Tahir Başkanımız, bu sene yine modern sera desteği vereceklerini açıkladı. Kısmet olursa bu yeni destekten de yararlanıp, seramızı 2 dönüm daha artırmayı düşünüyorum. Destekler arttıkça, biz de üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bol ve ucuz sebze yesin diye uğraşıyoruz. Kocaeli halkımız bu konuda çok şanslı. Tahir Başkanımıza, desteklerinden dolayı ve bizlere sahip çıktığı için teşekkür ediyorum.”

“EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ”

Kandıra Süllü Mahallesi’nde seracılık yapan Esat Koç domates, biber, patlıcan taze fasulye, salatalık gibi ürünler yetiştirdiğini ve bu sene yüksek kalitede verim aldıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin gübre, mazot başta olmak üzere bir çok desteğinden yararlandığını dile getiren Koç, “Başkanımızdan Allah razı olsun, hiçbir sıkıntımız yok. Hasada başladık. Bu sene ürünlerimiz çok bereketli. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Her türlü desteğini bizden esirgemiyor. Tahir Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.