Tapu kaydı ve özellikleri : Kocaeli, Gebze, Osmanyılmaz mah. 449 Ada, 24 Parsel, taşınmaz üzerinde iki adet yapı olduğu, yapının köşebaşında olan toplam 436m2 alanlı, 2 katlı yapının zeminde 3 adet işyeri ve 1. Kat daire olarak kullanıldığı, diğer toplam 585m2 alanlı binanın zemin + 2 katlı olup zemininde iki adet işyeri olduğu tespit edilmiştir.
03 Ağu 2022 - 11:49- Gündem Güncelleme: 03 Ağu 2022 - 11:51
Gebze'de 2 adet 2 katlı yapı mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 2 adet 2 katlı yapı mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.