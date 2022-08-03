03 Ağu 2022 - 11:49- Gündem G: 03 Ağu 2022 - 11:51

Gebze'de 2 adet 2 katlı yapı mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 2 adet 2 katlı yapı mahkemeden satılık
Gebze'de 2 adet 2 katlı yapı mahkemeden satılık mask

Tapu kaydı ve özellikleri : Kocaeli, Gebze, Osmanyılmaz mah. 449 Ada, 24 Parsel, taşınmaz üzerinde iki adet yapı olduğu, yapının köşebaşında olan toplam 436m2 alanlı, 2 katlı yapının zeminde 3 adet işyeri ve 1. Kat daire olarak kullanıldığı, diğer toplam 585m2 alanlı binanın zemin + 2 katlı olup zemininde iki adet işyeri olduğu tespit edilmiştir.

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03 Ağu 2022 - 11:49 - Gündem

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