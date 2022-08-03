03 Ağu 2022 - 11:50- Gündem G: 03 Ağu 2022 - 11:52

Bina bakım onarım ve tadilat yapım işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Bina bakım onarım ve tadilat yapım işi yaptırılacak
Bina bakım onarım ve tadilat yapım işi yaptırılacak mask

Körfez İlçesi Kamu ve Hizmet Binaları Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...
# ile

03 Ağu 2022 - 11:50 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.913.779 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bina yapımı ve sahaların çevre tanzimi yaptırılacak mask
Bina yapımı ve sahaların çevre tanzimi yaptırılacak
Bina bakım onarım ve tadilat yapım işi yaptırılacak mask
Bina bakım onarım ve tadilat yapım işi yaptırılacak
Gebze'de 2 adet 2 katlı yapı mahkemeden satılık mask
Gebze'de 2 adet 2 katlı yapı mahkemeden satılık
Büyükşehir’in kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi mask
Büyükşehir’in kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi
İGSAŞ’ın ÇED süreci yargıda mask
İGSAŞ’ın ÇED süreci yargıda
“Cengiz Topel Havalimanı kaderine terk edilmesin” mask
“Cengiz Topel Havalimanı kaderine terk edilmesin”
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL