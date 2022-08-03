03 Ağu 2022 - 11:51- Gündem G: 03 Ağu 2022 - 11:54

Bina yapımı ve sahaların çevre tanzimi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Bina yapımı ve sahaların çevre tanzimi yaptırılacak
Bina yapımı ve sahaların çevre tanzimi yaptırılacak mask

17'NCİ PAKET İZMİT 604 ADA 5 PARSELDE19 DERSLİKLİ İLKOKUL, GÖLCÜK 1093 ADA 5-6 PARSELDE 16 DERSLİKLİ İLKOKUL İLE GEBZE 6501 ADA 1 PARSELDE 24 DERSLİKLİ ORTAOKUL BİNALARI YAPIMI VE TÜM SAHALARIM ÇEVRE TANZİMİ İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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03 Ağu 2022 - 11:51 - Gündem

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