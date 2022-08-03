Bina yapımı ve sahaların çevre tanzimi yaptırılacak

17'NCİ PAKET İZMİT 604 ADA 5 PARSELDE19 DERSLİKLİ İLKOKUL, GÖLCÜK 1093 ADA 5-6 PARSELDE 16 DERSLİKLİ İLKOKUL İLE GEBZE 6501 ADA 1 PARSELDE 24 DERSLİKLİ ORTAOKUL BİNALARI YAPIMI VE TÜM SAHALARIM ÇEVRE TANZİMİ İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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