Kocaelispor'a haciz şoku

2002'de, Kocaelispor ile Sadettin Saran arasında reklam anlaşması imzalanmıştı. Kocaelispor Avrupa kupalarından erken elenince, anlaşma ile ilgili Saran tarafı hak talep etmişti. Bu dosya ile ilgili kulübe 6.7 milyon liralık haciz geldi. Kulüpten açıklama bekleniyor. Saran’ın çocukluğu Körfez’de geçmişti.