03 Ağu 2022 - 13:01- Spor G: 03 Ağu 2022 - 13:04

Kocaelispor'a haciz şoku
Kocaelispor'a haciz şoku mask
Haber albümü için resme tıklayın

2002'de, Kocaelispor ile Sadettin Saran arasında reklam anlaşması imzalanmıştı. Kocaelispor Avrupa kupalarından erken elenince, anlaşma ile ilgili Saran tarafı hak talep etmişti. Bu dosya ile ilgili kulübe 6.7 milyon liralık haciz geldi. Kulüpten açıklama bekleniyor. Saran’ın çocukluğu Körfez’de geçmişti.
# ile

03 Ağu 2022 - 13:01 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.913.779 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaelispor'a haciz şoku mask
Kocaelispor'a haciz şoku
60 bin Euro riske girdi! mask
60 bin Euro riske girdi!
Bizimköy Doğa yürüyüşü Üçgaziler’de devam etti mask
Bizimköy Doğa yürüyüşü Üçgaziler’de devam etti
Yelken Yarışları’nda Heyecan Sona Erdi mask
Yelken Yarışları’nda Heyecan Sona Erdi
Eksiklerimizi gördük “1-0” mask
Eksiklerimizi gördük “1-0”
Bizimköy Doğa yürüyüşçüleri Üçgaziler’deydi mask
Bizimköy Doğa yürüyüşçüleri Üçgaziler’deydi
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL