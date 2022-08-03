03 Ağu 2022 - 13:41- Gündem G: 03 Ağu 2022 - 13:44

Tüpraş çalışanı Yıldırım Güç lösemiye yenildi
Tüpraş çalışanı Yıldırım Güç lösemiye yenildi mask

Kocaeli'nin tanınan simalarından Yıldırım Güç (56)vefat etti. 8 ay önce lösemi teşhisi konulup tedavisi başlayan ve Gebze'deki özel bir hastanede devam eden Yıldırım Güç yaşamını yitirdi. Tüpraş'ta çalışan Güç, Derince 60 Evler’de ikamet ediyordu. Evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Güç'ün cenazesi bugün (3 Ağustos Çarşamba) Fevziye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
# kocaeli gazeteleri, Kocaeli, Kocaeli haberleri, KOCAELİ GAZETESİ, Kartepe, kocaeli flas haber, kocaeli haber, kocaeli manset, Kocaeli Gazete, kocaeli guncel haberler, kocaeli gazete haber, kocaeli son dakika, son dakika haberleri, , kocaeli gündem, kocaeli manset-haber, Gölcük, Başiskele, İzmit, Darıca, Dilovası, Gebze, Çayırova, Körfez, bir, ardından

03 Ağu 2022 - 13:41 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.913.779 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bina yapımı ve sahaların çevre tanzimi yaptırılacak mask
Bina yapımı ve sahaların çevre tanzimi yaptırılacak
Bina bakım onarım ve tadilat yapım işi yaptırılacak mask
Bina bakım onarım ve tadilat yapım işi yaptırılacak
Gebze'de 2 adet 2 katlı yapı mahkemeden satılık mask
Gebze'de 2 adet 2 katlı yapı mahkemeden satılık
Büyükşehir’in kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi mask
Büyükşehir’in kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi
İGSAŞ’ın ÇED süreci yargıda mask
İGSAŞ’ın ÇED süreci yargıda
“Cengiz Topel Havalimanı kaderine terk edilmesin” mask
“Cengiz Topel Havalimanı kaderine terk edilmesin”
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL