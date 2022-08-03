Tüpraş çalışanı Yıldırım Güç lösemiye yenildi

Kocaeli'nin tanınan simalarından Yıldırım Güç (56)vefat etti. 8 ay önce lösemi teşhisi konulup tedavisi başlayan ve Gebze'deki özel bir hastanede devam eden Yıldırım Güç yaşamını yitirdi. Tüpraş'ta çalışan Güç, Derince 60 Evler’de ikamet ediyordu. Evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Güç'ün cenazesi bugün (3 Ağustos Çarşamba) Fevziye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.