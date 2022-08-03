03 Ağu 2022 - 18:30- Spor G: 03 Ağu 2022 - 14:57

Tayfun Aydoğan’ı bedelsiz aldık 3 yıllık anlaşma yapılacak !..

Erdem ÖVÜÇ
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Tayfun Aydoğan’ı bedelsiz aldık 3 yıllık anlaşma yapılacak !.. mask
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Kocaelispor, yeni transferlerinden, Adana Demirspor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Tayfun Aydoğan’ı bonservisi ile birlikte bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Tayfun ile 3 yıllık anlaşma yapıldı. Adana Demirspor Kulübü bu jesti ile dostluğunu da göstermiş oldu

O PANKARTI UNUTMAK MÜMKÜN MÜ?

Kocaelispor’un geçirdiği zor günlerde camianın en büyük destekçilerinden birisi Adana Demirspor’du… Şimşekler, borçlarından ötürü kapanma noktasına gelen Kocaelispor için açtığı “Sensiz Bir Lig Olmaz Olsun” pankartı ile gönüllerde taht kurmuştu. Adana Demirspor Kulübü ile başlayan dostluk artarak devam ediyor

DÜZCESPOR MAÇINDA OYNADI

Süper Lig’de mücadele eden Adana Demirspor’dan Kocaelispor’a futbolcu jesti de geldi. Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor forması giyen, Adana ekibi ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Tayfun Aydoğan, Kocaelispor ile anlaşmış ancak resmi imza atılmamıştı. Kocaelispor’da forma giymeyi çok isteyen futbolcu Düzcespor maçında sahaya çıkarak bir bakıma risk de almıştı.

MURAT SANCAK OLUR VERDİ

Futbolcu hakkında yapılan ilk görüşmelerde Tayfun’un Kocaelispor’a bedelsiz kiralanmasına karar verildiği ifade edildi. Ancak Kocaelispor yönetiminin yaptığı görüşmeler sonunda Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, futbolcunun Kocaelispor’a bonservisi ile ve bedelsiz olarak verilmesine yeşil ışık yaktı. Bu jestin ardından Kocaelispor, bedelsiz olarak renklerine bağladığı Tayfun ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Transferin hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

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03 Ağu 2022 - 18:30 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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