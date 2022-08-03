Dilovası Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleşen Dilovası Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, mecliste yaptığı konuşmasında “Hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Kocaeli’mizde toplu açılış töreni gerçekleşecek. Törende Cumhurbaşkanımızdan ilçemiz ve bölgemiz adına güzel müjdeleri duyacağız” dedi.

ERDOĞAN’DAN KÖMÜRCÜLER OSB’YE NOKTA

“Cumhurbaşkanımız; Kömürcüler OSB’nin kapandığını ve oranın karma OSB’ye dönüştüğünü, bununla birlikte ilçemizde TOKİ tarafından yapılan ve yapılacak olan toplu konut çalışmaları ve göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız hizmetlerin de yer alacağı toplu açılış törenini gerçekleştirecektir İnşallah. Kısacası Sayın Cumhurbaşkanımız, Kömürcüler OSB’ye son noktayı koyacaktır. Tüm Dilovalıları cumartesi akşamı gerçekleşecek toplu açılış törenine davet ediyorum” dedi.

“DİLOVASI YÜKSELİYOR”

Konuşmasına yeni proje ile ilgili açıklamalarda bulunarak devam eden Başkan Şayir, “Yine ilçemize güzel bir müjde de ben vereyim. Geçtiğimiz aylarda başlattığımız jeotermal çalışmalarımızda güzel gelişmeler yaşıyoruz. Ayrı noktalarda yapılan sondaj çalışmalarımızda jeotermal suyun bulunduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. İnşallah ilerleyen süreçte önemli çalışmalarımız ve yeni projelerimiz olacaktır. Projemizin devamı için de Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızdan hibe alabilmemiz ve çalışmamızı bitirmek adına meclisimizden hibe desteği yetkisi istiyoruz. İnşallah buralardan çıkacak doğal kaynak suyu sonrası da ilçemize yeni bir yol haritası belirlemiş olacağız.”

“TAVŞANCIL’IMIZDA ELEKTRİK KESİNTİLERİ SON BULACAK”

“Bunlarla birlikte ilçemizde alt yapı, üstyapı, ulaşım gibi birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Tavşancıl Mahallemizde yaşanan elektrik kesintileri sorunun çözümü için SEDAŞ’la yaptığımız görüşmeler sonrası SEDAŞ Tavşancıl’a yaklaşık 20 milyonluk bir yatırım yaparak tüm alt yapısı yenilenecek ve Tavşancıl’ımızda elektrik kesintileri son bulmuş olacak. Tüm bu çalışmaları 7/24 esasına göre durmaksızın tüm ekibimizle çalışıyoruz. Başkan Yardımcılarıma, birim müdürlerime ve tüm mesai arkadaşlarımıza bu çalışmalardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Gecenin bir yarısında da sorunun çözümü için yatağından kalkıp çalıştıklarına şahidim.”