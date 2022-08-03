03 Ağu 2022 - 15:24- Ekonomi G: 03 Ağu 2022 - 15:26

Brisa’nın “Plastiksiz Temmuz” hareketi hayata katkı sağlıyor

Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine koyan Brisa, tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanılmamasını veya geri dönüşümünü hedefleyen “Plastiksiz Temmuz” hareketi ile bir dizi proje hayata geçirdi
Brisa’nın “Plastiksiz Temmuz” hareketi hayata katkı sağlıyor mask
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Temmuz ayı boyunca Brisa, temiz plastikleri ve su şişesi kapaklarını toplayarak bunlardan toplumsal fayda üretecek. Sabancı Holding iştiraklerinden, Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, gezegenin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Brisa, birçok döngüsel ekonomi, geri dönüşüm, geri kazanım projesi de hayata geçiriyor. Bu çabaların bir parçası olarak, Brisa’nın sürdürülebilirlik odağında olmak üzere oluşan gönüllü Sürdürülebilirlik Ekibi, 2011 yılında Avustralya’da başlayan “Plastiksiz Temmuz” hareketinden ilham alarak, Temmuz ayı boyunca uygulanacak bir dizi -etkinlik hayata geçirdi. Projeler, tek kullanımlık plastik ürünleri kullanmama veya geri dönüşümünü sağlama konusunda farkındalık oluşturmayı ve bunun sonucunda hem doğaya hem de topluma fayda sağlamayı amaçlıyor. 

KİMYASAL BULAŞI OLMAMASI GEREKİYOR

Bu kapsamda ilk olarak, tüm Brisalılardan, evde ya da ofiste kullandıkları, kimyasal bulaşı olmayan su şişesi, peynir ve yoğurt kabı, poşet gibi temiz plastiklerini Brisa’nın İzmit, ve Aksaray tesislerine ya da Altunizade’deki ofisine getirmesi istendi. Toplanan plastikler, ekonomiye tekrar kazandırılacak. Elde edilen maddi kaynak ise Brisa Öğrenimi Destekleme Derneği bursiyerlerine aktarılacak. Proje kapsamında Brisa ayrıca su şişesi kapaklarını da toplayarak omurilik felçlileri derneğine elektrikli sandalye bağışı yapacak.

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03 Ağu 2022 - 15:24 - Ekonomi

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