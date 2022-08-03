Acurman: İzmit’te hizmete engel, Başiskele’de yetki

Başiskele Belediye Meclisi’nin ağustos ayı olağan toplantısı 2 Ağustos günü icra edildi. Meclis toplantısı gündeminde yer alan bir kısım hususlar Millet İttifakı’nın gündemindeydi. Meclis toplantısında araç alım maddelerinin görüşülmesi sırasında CHP’li Meclis Üyesi Emine Özkar, araç alımının nedenini sordu. Başkan Yasin Özlü’nün, ‘Daha önce kiralıyorduk, satın almanın daha uygun olduğunu düşünüyoruz’ şeklinde cevap vermesi dikkat çekti. Araç satın alımları için yetki istenmesine dair kararlar tüm partilerin oy birliği ile geçti. CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman, ilçe meclisi sonrasında alınan kararlara ve gündeme dair basın açıklaması yaparak eleştirilerde bulundu.

“KENDİ BELEDİYELERİNE GELİNCE KAMU YARARI”

Acurman, “Başiskele Belediye Meclisi’nin ağustos ayı olağan toplantısında belediyenin daha öncesinde kiralamak suretiyle hizmet aldığı bir kısım araçların satın alınması yönünde meclisten yetki istendi. İktidar partisinin muhalefette olduğu İzmit Belediyesi’nde oylarıyla engel oldukları araç alımları kendi belediyelerine gelince karlı ve kamu yararına görülmüştür. Başiskele Belediyesi’nin bu meclis kararı ile de ikrar ettiği üzere araç satın alınması, kiralanmasından karlı ve kamunun yararına iken İzmit’te Cumhur İttifakı’nın meclis üyeleri halkın zararına hareket etmektedirler. İzmit’te hizmete engel, Başiskele’de yetki istediler, altı kaval üstü şeşhane” dedi.

“GERÇEK BİR KENT MEYDANI KAZANDIRIN”

Acurman, “Yine geçtiğimiz günlerde -sanat çölü- ilçemizde yapılan bir konser ilçemizin ne denli alt yapıdan, planlamadan uzak olduğunu gözler önüne sermiştir. Sefo’nun konuk olduğu ilçemize konser saatlerinde ulaşım kitlenmiş, ilçe girişinde uzun kuyruklar oluşmuştu. Ve anlaşıldı ki bu ilçenin toplu ulaşım ağları ile destekli, deniz yoluna kapısı açık bir toplanma sahasına ihtiyacı çok büyük. Fay hattında bulunan bir ilçenin en basit toplantı durumunda dahi ulaşılamaz hale gelmesi, yolların kitlenmesi çözümün yarın değil, hemen bugün sağlanması gerektiğini göstermiştir. Belediyeye çağrımızdır: Yaşanandan ders alın ve kente ulaşım ağlarıyla barışık bir toplanma sahası bir gerçek kent meydanı kazandırın” şeklinde konuştu.