Turel: Büyükşehir, Gebze’ye ihanet etti

Saadet Partisi Gebze İlçe Yönetimi, Başkan Mustafa Turel’in başkanlığında haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Yerel ve ülke gündeminin ele alındığı toplantıda, hayat pahalılığının bütün vatandaşları derinden etkilediğini vurgulayan Turel, “AKP iktidarı, kira öder gibi ev sahibi yapacağını söylemişti. Şimdi ise insanlarımız ev parası öder gibi kira ödüyor. AKP, uzaya çıkacağız derken vatandaş hayat pahalılığından pazara çıkamaz oldu” dedi.

“NE OLDU DA ADIM ATMAYA BAŞLADINIZ?”

Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz’ün vadettiği halde bir türlü yerine getirmediği akıllı durak, terminal ihalesi, memur maaşı gibi birçok konunda Saadet Partisi’nin gündeme taşımasını ele alan Turel, “Daha önce bu belediye yönetimi para yok diye bazı adımları maalesef atmadı. Şimdi ise SP’nin gündeme getirmesi sonrasında başta terminal konusunda ağustos ayı içinde ihale açacaklarını açıkladı. Şimdi buradan soruyorum: ‘Ne oldu da şimdi bu adımları atmaya başladınız?” dedi.

“ÇİMLERİ DÜŞÜNENLER, ŞEHİT HASSASİYETİNDEN BAHSEDEMEZ”

Gebze Belediyesi’nin şehitliğin yanı başında Ceza konserini yaptırmasıyla ilgili ZinnurBüyükgöz’ün “Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda yapmak istedik ancak çimler büyük zarar görürdü” sözlerine toplantıda tepki gösteren Turel, “Stadyumun çimlerini düşünenler, bizlere şehit hassasiyetinden bahsedemez. Ayrıca belediye başkanı ‘konser alanı ile şehitlik arasında 500 metre var’ gibi yine büyük bir talihsiz açıklama yapmış. Gömlek çıkarmak böyle bir şey herhalde” diye yanıt verdi.

“GEBZE, AKP SEBEBİYLE BÜYÜK BİR KÖYE DÖNDÜ”

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’ye ihanet ettiğini ifade eden Turel, “Hem Gebze Belediyesi’nin şehrimize gerekli özeni göstermediği hem de AKP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye yönetimi de Gebze’ye ihanet etti. Gebze’den aldıkları oylarla büyükşehir belediye başkanı olanlar Gebze’nin alt ve üst yapı konusunda gelişmesi için bir türlü adım atmadı. Özellikle şehrin kimliğine yakışacak sosyal donatı ve sosyal hizmet alanları konusunda hiçbir şey yapılmadı. Bu bakımdan Gebze, AKP sebebiyle büyük bir köy haline geldi” ifadelerini kullandı.