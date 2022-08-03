Vatan Partisi'nden ‘NATO'dan Çıkalım’ kampanyası

Vatan Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nca, ilçe başkanları ve üyelerin katılımı ile “NATO'dan Çıkalım” kampanyası gündemiyle bir toplantı yapıldı. Vatan Partisi Merkez Örgütlenme Bürosu'ndan İlyas Gümrükçü'nün de katıldığı toplantı sonrasında; Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu'nun (MKK) temmuz ayı başında aldığı, tüm il ve ilçelerde 2023 seçim dönemine dek sürdürülmesi hedeflenen “NATO'dan Çıkalım Kampanyası”nın ilimizde de yapılması kararlaştırıldı.

2 GÜN SÜRECEK

Alınan karar üzerine, 9 Ağustos Salı günü saat 12.30’da Cumhuriyet Bulvarı Sabri Yalım Parkı karşısında kurulacak imza masasında, İl Başkanı Yalçın Arslan tarafından yapılacak basın açıklaması sonrası bildiri imzaya açılacak. İmza masası çalışmaları9-10 Ağustos günleri, 12.30-18.30 saatleri arasında iki gün sürdürülecek.

KAMPANYA VE ÜYE OLMAYA DAVET ETTİ

İl Başkanı Yalçın Arslan yaptığı yazılı açıklamada, “NATO'dan çıkalım, komşularımıza güven verelim, ucuz yakıta kavuşalım. NATO'nun mazotu, benzini, doğalgazı yok. Ama komşularımızın var. Çarşı-pazar ucuzlasın. Sanayicimiz, çiftçimiz rahat nefes alsın. Ekonomimiz şahlansın” dedi. Arslan, vatanınbütünlüğü ve üretim ekonomisi için tüm Kocaelileri kampanyalarına imza vermeye ve Vatan Partisi'ne üye olmaya davet etti.