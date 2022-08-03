Arduç: Kayıt ücretleri velilerin belini büküyor

6 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi devlet okullarından istenen kayıt paraları velilerin belini bükmeye devam ediyor. Her ne kadar geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, devlet okullarında kayıt ücreti alınmadığını söylese de çocuklarını okullara kaydettiren veliler, kayıt için ödedikleri makbuzları sosyal medya üzerinden paylaşarak Milli Eğitim Bakanlığını bu konuda denetim yapmaya çağırdı.

“BAKAN ÖZER UYUYOR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “Kayıt için asla bağış olmaz, bunu bakanlık olarak takip edeceğiz” demesinin üzerine, “Kayıt ücretleriyle ilgili hiçbir denetim yapılmıyor. Veliler isyanda, Bakan Özer uyuyor. Bırakın kayıt ücreti alınmamasını bazı okullar kayıt ücretleri belli olmadığı içinbir süre öğrenci kaydı almadı” dedi.

“İNSANLAR GASP EDİLİYOR”

Devlet okullarının kayıt ücretleri altında velileri gasp ettiğini söyleyen CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, “Okul masrafları için zaten bir dünya yük altına giren velilerin, birde kayıt ücretleriyle beli bükülüyor. Yazıktır, günahtır, bu milletin cebinden artık elinizi çekin” şeklinde konuştu.