Arduç: Kayıt ücretleri velilerin belini büküyor

6 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi devlet okullarından istenen kayıt paraları velilerin belini bükmeye devam ediyor. Her ne kadar geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, devlet okullarında kayıt ücreti alınmadığını söylese de çocuklarını okullara kaydettiren veliler, kayıt için ödedikleri makbuzları sosyal medya üzerinden paylaşarak Milli Eğitim Bakanlığını bu konuda denetim yapmaya çağırdı.
“BAKAN ÖZER UYUYOR”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “Kayıt için asla bağış olmaz, bunu bakanlık olarak takip edeceğiz” demesinin üzerine, “Kayıt ücretleriyle ilgili hiçbir denetim yapılmıyor. Veliler isyanda, Bakan Özer uyuyor. Bırakın kayıt ücreti alınmamasını bazı okullar kayıt ücretleri belli olmadığı içinbir süre öğrenci kaydı almadı” dedi.
“İNSANLAR GASP EDİLİYOR”
Devlet okullarının kayıt ücretleri altında velileri gasp ettiğini söyleyen CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, “Okul masrafları için zaten bir dünya yük altına giren velilerin, birde kayıt ücretleriyle beli bükülüyor. Yazıktır, günahtır, bu milletin cebinden artık elinizi çekin” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.