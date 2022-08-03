“Başkan Büyükgöz çalışanını üzdü”

Genel Yönetim tarafından enflasyon iyileştirmesi olarak asgari ücrete %30 zam yapılmasından sonra Yerel Yönetimler de çalışanlarına %30 oranında zam yapmaya başladılar. Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediyeleri %30 oranında enflasyon iyileştirme zammı olarak uygulama yaptılar. YRP Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Aktürk,Gebze Belediyesi’nin buna dair son ana kadar sessiz kaldığını,önceki gün Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün temizlik işleri personeline %30 zam yapacağını, diğer personeller konusunda çalışma yaptıklarını açıkladığını belirtti.

“HİZMET BU PERSONELLE YAPILIYOR”

Aktürk, “Resmiyette yıllık enflasyonun %72, hissedilen enflasyonun %100’den fazla olduğu bu dönemde insanlar biraz nefes alsın diye uygulanan bu oranı bile personeline reva görmeyen bir yönetici konumuna girdi. 400 bin nüfusa sahip Gebze’ye karşı sorumluluk bilincinde olduğunu söyleyen Büyükgöz, bu kentte hizmetin bu personelle yapılacağını bilmelidir. Çalışanlar aynı zamanda kentte yaşayan insanlar. Çalışanı enflasyona karşı koruyamazken vatandaşa nasıl faydalı olabilirsin ki?” dedi.

“BİZ İKTİDARDA OLSAK YÜZDE 150 ZAM YAPARDIK”

“Biz bugün iktidar olsaydık, bu enflasyon olmaz ve bu enflasyon iyileştirme farkı gündem olmazdı” diyen Aktürk, “Eğer olsaydı çalışana, işçiye, memura, emekliye %150 oranlarında zam yapardık. İktidar olduğumuz gün bu vaadimizi gerçekleştireceğiz. Kentte yaşayanların memnuniyeti, çalışanın memnuniyeti konularında geçmiş dönemlerde milli görüş nasıl yaptıysa aynısını yapacaktır. Belediyecilik bizim işimiz” ifadelerine yer verdi.