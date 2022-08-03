23 yıldır Kocaelili çocukların buluşma noktası olan Kocaeli Selma&Mesut Kavurt Öğrenim Birimi etkinlik noktası, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi için çocuklara bilim etkinlikleri, spor, sanat, kutu oyunları, serbest etkinlikler ve gezilerle dopdolu bir program sundu. 27 Haziran – 29 Temmuz tarihleri arasında haftanın 5 günü 11.00 – 15:.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliklere 14 gönüllünün desteği ile 50’ ye yakın çocuk katılım gösterdi.TEGV’de katıldıkları ücretsiz etkinlikler ile kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetme fırsatı yakalayan çocuklar, gündelik hayattaki malzemelerle değişik objeler ve sanatsal çalışmalar yaptılar. Çocuklar, yaz tatili boyunca TEGV Yaz Okullan'nda dolu dolu bir yaz tatili geçirip hem eğlenip hem de pek çok yeni bilgi öğrendiler.
03 Ağu 2022 - 15:28- Eğitim Güncelleme: 03 Ağu 2022 - 15:30
TEGV Selma & Mesut Kavurt Öğrenim Birimi’nde yaz neşe içinde geçti
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Kocaeli Selma&Mesut Kavurt Öğrenim Birimi’nde ilköğretim çağındaki tüm çocuklara açık ve ücretsiz olarak gerçekleşen yaz etkinliklerinde, çocuklar sanattan spora, bilimden müziğe, oyunlardan gezilere dopdolu aktiviteler ile eğlenerek öğrendikleri bir yaz geçirdiler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.