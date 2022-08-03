03 Ağu 2022 - 15:28- Eğitim G: 03 Ağu 2022 - 15:30

TEGV Selma & Mesut Kavurt Öğrenim Birimi’nde yaz neşe içinde geçti

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Kocaeli Selma&Mesut Kavurt Öğrenim Birimi’nde ilköğretim çağındaki tüm çocuklara açık ve ücretsiz olarak gerçekleşen yaz etkinliklerinde, çocuklar sanattan spora, bilimden müziğe, oyunlardan gezilere dopdolu aktiviteler ile eğlenerek öğrendikleri bir yaz geçirdiler.
TEGV Selma & Mesut Kavurt Öğrenim Birimi’nde yaz neşe içinde geçti mask
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23 yıldır Kocaelili çocukların buluşma noktası olan Kocaeli Selma&Mesut Kavurt Öğrenim Birimi etkinlik noktası, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi için çocuklara bilim etkinlikleri, spor, sanat, kutu oyunları, serbest etkinlikler ve gezilerle dopdolu bir program sundu. 27 Haziran – 29 Temmuz tarihleri arasında haftanın 5 günü 11.00 – 15:.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliklere 14 gönüllünün desteği ile  50’ ye yakın çocuk katılım gösterdi.TEGV’de katıldıkları ücretsiz etkinlikler ile kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetme fırsatı yakalayan çocuklar, gündelik hayattaki malzemelerle değişik objeler ve sanatsal çalışmalar yaptılar. Çocuklar, yaz tatili boyunca TEGV Yaz Okullan'nda dolu dolu bir yaz tatili geçirip hem eğlenip hem de pek çok yeni bilgi öğrendiler.
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03 Ağu 2022 - 15:28 - Eğitim

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