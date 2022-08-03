Tarhan’dan Vizyoner iş insanlarına ziyaret

KOVİAD, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Her geçen gün bünyesinde üyelerinin sayısını hızla arttıran ve kentimiz adına önemli çalışmalara imza atan KOVİAD siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini de konuk etmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak CHP Parti Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP’li yöneticiler tarafından gerçekleştirilen ve Dernek Başkanı Harun Reşit Kocagöz ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İlçe Yöneticileri, Kurucu Başkan Muhammet Ertürk, Başkan Vekili Murat Topal, Genel Sekreter Erdoğan Şentürk, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Mehmet Baştürk, Dernek Muhasibi Sabri Yıldız, Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Kartal ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kuzu da yer aldı. Ziyarette, kentimiz adına karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.