İYİ Parti Kocaeli tam kadro Akşener’le toplantıya gitti

Ulusal anket şirketlerinin anketlerinde oy oranını en çok siyasi parti olan İYİ Parti, işi sıkı tutuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kent gezileri devam ederken bir yanda da genel merkez il ve ilçe teşkilatlarıyla önemli toplantılar gerçekleştiriyor. Olası bir seçime hazır olan İYİ Parti’de teşkilatlar, çalışmalarını planlıyor ve vatandaşla iç içe olmaya devam ediyor.

YILDIZ VE İLÇE BAŞKANLARI KATILDI

İYİ Parti Genel Merkezi, bugün “Sheraton İstanbul Esenyurt Otel’de” Marmara Bölgesi’nden 11 il başkanı ve ilçe başkanlarının katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıya İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve Kocaeli’nin ilçe başkanları da katıldı. Oldukça verimli ve dolu geçen toplantıda ülke gündemi ve illerin yerel durumları görüşüldü. Fikir alışverişinde bulunuldu.

MERAL AKŞENER’İ DİNLEDİLER

Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılarak, il başkanları ve ilçe başkanlarından bilgiler alarak istişareler yaptı. İYİ Parti teşkilatları ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de saha çalışmalarına hız vermesiyle dikkat çekiyor.