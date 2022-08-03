İYİ Parti Kocaeli tam kadro Akşener’le toplantıya gitti

Ulusal anket şirketlerinin anketlerinde oy oranını en çok siyasi parti olan İYİ Parti, işi sıkı tutuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kent gezileri devam ederken bir yanda da genel merkez il ve ilçe teşkilatlarıyla önemli toplantılar gerçekleştiriyor. Olası bir seçime hazır olan İYİ Parti’de teşkilatlar, çalışmalarını planlıyor ve vatandaşla iç içe olmaya devam ediyor.
YILDIZ VE İLÇE BAŞKANLARI KATILDI
İYİ Parti Genel Merkezi, bugün “Sheraton İstanbul Esenyurt Otel’de” Marmara Bölgesi’nden 11 il başkanı ve ilçe başkanlarının katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıya İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve Kocaeli’nin ilçe başkanları da katıldı. Oldukça verimli ve dolu geçen toplantıda ülke gündemi ve illerin yerel durumları görüşüldü. Fikir alışverişinde bulunuldu.
MERAL AKŞENER’İ DİNLEDİLER
Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılarak, il başkanları ve ilçe başkanlarından bilgiler alarak istişareler yaptı. İYİ Parti teşkilatları ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de saha çalışmalarına hız vermesiyle dikkat çekiyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.