Körfez Belediyesi iştiraklerinden Nazende Sosyal Tesisi'nde bir araya gelen Kocaeli Yerel Kültür Platformu çatısı altındaki dernek başkanları, kadın kolları, kurul üyeleri ve muhtarlara, müze çalışmaları konusunda bilgi verildi. Saha çalışmalarının planlamasının yapıldığı toplantıda, Platform Başkanı Dr. Metin Şentürk proje kapsamında yapılacak çalışmalar için ilk bağışı yaptı. Şentürk, ellerinde yerel kültüre ait ürünleri olan ve bağışlamak isteyenleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu'yla iletişime geçmeye davet etti. Dernek başkanları da kurulacak müzeye bağışta bulunacaklarını belirterek, Şentürk'e yapılan çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.
03 Ağu 2022 - 15:33- Gündem Güncelleme: 03 Ağu 2022 - 15:35
İzmit'te kurulacak Manav Kültür Müzesi için saha çalışmaları başladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğiyle hayata geçirilecek Manav Kültür Müzesi'nin saha çalışmalarına başlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.