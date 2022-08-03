İzmit'te kurulacak Manav Kültür Müzesi için saha çalışmaları başladı

Körfez Belediyesi iştiraklerinden Nazende Sosyal Tesisi'nde bir araya gelen Kocaeli Yerel Kültür Platformu çatısı altındaki dernek başkanları, kadın kolları, kurul üyeleri ve muhtarlara, müze çalışmaları konusunda bilgi verildi. Saha çalışmalarının planlamasının yapıldığı toplantıda, Platform Başkanı Dr. Metin Şentürk proje kapsamında yapılacak çalışmalar için ilk bağışı yaptı. Şentürk, ellerinde yerel kültüre ait ürünleri olan ve bağışlamak isteyenleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu'yla iletişime geçmeye davet etti. Dernek başkanları da kurulacak müzeye bağışta bulunacaklarını belirterek, Şentürk'e yapılan çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.