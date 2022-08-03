03 Ağu 2022 - 15:33- Gündem G: 03 Ağu 2022 - 15:35

İzmit'te kurulacak Manav Kültür Müzesi için saha çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğiyle hayata geçirilecek Manav Kültür Müzesi'nin saha çalışmalarına başlandı.
İzmit'te kurulacak Manav Kültür Müzesi için saha çalışmaları başladı mask

Körfez Belediyesi iştiraklerinden Nazende Sosyal Tesisi'nde bir araya gelen Kocaeli Yerel Kültür Platformu çatısı altındaki dernek başkanları, kadın kolları, kurul üyeleri ve muhtarlara, müze çalışmaları konusunda bilgi verildi. Saha çalışmalarının planlamasının yapıldığı toplantıda, Platform Başkanı Dr. Metin Şentürk proje kapsamında yapılacak çalışmalar için ilk bağışı yaptı. Şentürk, ellerinde yerel kültüre ait ürünleri olan ve bağışlamak isteyenleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu'yla iletişime geçmeye davet etti. Dernek başkanları da kurulacak müzeye bağışta bulunacaklarını belirterek, Şentürk'e yapılan çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.
# bir, başkanı

03 Ağu 2022 - 15:33 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.913.779 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dernekler Yerleşkesi açılış için gün sayıyor mask
Dernekler Yerleşkesi açılış için gün sayıyor
İYİ Parti Kocaeli tam kadro Akşener’le toplantıya gitti mask
İYİ Parti Kocaeli tam kadro Akşener’le toplantıya gitti
“Cumhurbaşkanımız, Kömürcüler OSB’ye son noktayı koyacaktır” mask
“Cumhurbaşkanımız, Kömürcüler OSB’ye son noktayı koyacaktır”
Bina yapımı ve sahaların çevre tanzimi yaptırılacak mask
Bina yapımı ve sahaların çevre tanzimi yaptırılacak
Bina bakım onarım ve tadilat yapım işi yaptırılacak mask
Bina bakım onarım ve tadilat yapım işi yaptırılacak
Gebze'de 2 adet 2 katlı yapı mahkemeden satılık mask
Gebze'de 2 adet 2 katlı yapı mahkemeden satılık
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL