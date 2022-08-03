03 Ağu 2022 - 16:23- Ekonomi G: 03 Ağu 2022 - 16:28

Zeytinoğlu: Biz bu yatırımı destekliyoruz

Yarın ÇED toplantısı yapılacak Yıldız Demir Çelik fabrikası tarafından planlanan Çelikhane ve Haddehane projesine Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’ndan destek geldi. Zeytinoğlu, “Biz bu yatırımı destekliyoruz. Biz yatırım yapılmasını istiyoruz.” dedi.
Zeytinoğlu: Biz bu yatırımı destekliyoruz mask

Yıldız Demir Çelik fabrikasının Çelikhane ve Haddehane fabrikası yatırımının önemine dikkat çeken KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Kocaeli’ne daha çok yatırıma ihtiyaç var. Fırsat alanımızda var. Biz yatırımı istiyoruz. Yatırımları destekliyoruz. Çevre konusunda zaten Kocaeli’de yatırımlar bir elekten geçiyor. ÇED süreci bu prosesle ilgili yönetiliyor. Ülke ekonomisi adına önümüzün açılması adına bu yatırımlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
# bir, başkanı

03 Ağu 2022 - 16:23 - Ekonomi

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