Yıldız Demir Çelik fabrikasının Çelikhane ve Haddehane fabrikası yatırımının önemine dikkat çeken KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Kocaeli’ne daha çok yatırıma ihtiyaç var. Fırsat alanımızda var. Biz yatırımı istiyoruz. Yatırımları destekliyoruz. Çevre konusunda zaten Kocaeli’de yatırımlar bir elekten geçiyor. ÇED süreci bu prosesle ilgili yönetiliyor. Ülke ekonomisi adına önümüzün açılması adına bu yatırımlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
03 Ağu 2022 - 16:23- Ekonomi Güncelleme: 03 Ağu 2022 - 16:28
Zeytinoğlu: Biz bu yatırımı destekliyoruz
Yarın ÇED toplantısı yapılacak Yıldız Demir Çelik fabrikası tarafından planlanan Çelikhane ve Haddehane projesine Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’ndan destek geldi. Zeytinoğlu, “Biz bu yatırımı destekliyoruz. Biz yatırım yapılmasını istiyoruz.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.