Zeytinoğlu: Biz bu yatırımı destekliyoruz

Yıldız Demir Çelik fabrikasının Çelikhane ve Haddehane fabrikası yatırımının önemine dikkat çeken KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Kocaeli’ne daha çok yatırıma ihtiyaç var. Fırsat alanımızda var. Biz yatırımı istiyoruz. Yatırımları destekliyoruz. Çevre konusunda zaten Kocaeli’de yatırımlar bir elekten geçiyor. ÇED süreci bu prosesle ilgili yönetiliyor. Ülke ekonomisi adına önümüzün açılması adına bu yatırımlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.