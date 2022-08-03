KOÜ’de öğrenci sayısı 80 bini bulacak

Kocaeli Üniversitesi’nde okurken uzun yıllar ders tekrarına kalan öğrenciler ve devamsızlık yapan yüksek lisans öğrencilerinin okulla ilişiği kesilmiş ve KOÜ’nün nüfusu biranda 60 binlere gerilemişti. Bu yıl eklenen kontenjanlarla ise öğrenci sayısı 65 bini bulacak. Yeni öğrenci affıyla kaybedilen öğrencilerin önemli bir bölümü yeniden kayıt yaptırırsa KOÜ’deki öğrenci nüfusu yeniden 80 bine yaklaşacak.

5 BİN 745 YENİ KONTENJAN

84 lisans bölümü bulunan Kocaeli Üniversitesi’nde lisans bölümlerinin toplam kontenjanı 5 bin 745 olarak ilan edildi. 5 bin 745 kontenjanın 166’sı okul birincileri için ayrılırken, 5 bin 579’u genel kontenjan olarak açıklandı. En fazla kontenjan 287 öğrenci alımıyla Hukuk Fakültesi’ne ayrıldı. Tıp Fakültesi’ne 2022-2023 döneminde 267, Makine Mühendisliği bölümüne de 113 öğrenci alınacak. Lisans bölümleri arasından en fazla kontenjana sahip olan bölüm Hukuk oldu. 280 genel olmak üzere, 7 okul birinciliği kontenjanı bulunan Hukuk Fakültesi’ni, 260 genel ve 7 okul birincisi olmak üzere toplam 267 kontenjanı bulunan Tıp Fakültesi takip etti.

DOLULUK ORANI YÜZDE %95

Kocaeli Üniversitesi azami süreyi tamamlayan öğrencilerin kayıtlarını silmişti. Gelen öğrenci affıyla bu kayıtlar yenilenecek. Öğrenci sayısının yeniden 80 bine çıkması bekleniyor. Okul yönetimi, okulun doluluk oranının ise yüzde 95 civarında olacağını söylüyor.

RAKAMLARLA KOÜ

KOÜ’de 18 fakülte,

1 yüksekokul,

16 meslek yüksekokulu,

1 devlet konservatuarı,

13 araştırma ve uygulama merkezi,

28 araştırma ve uygulama birimi,

119 öğrenci kulüpleri ve toplulukları bulunuyor.

GTÜ’DE EN FAZLA KONTENJAN MİMARLIK’TA

Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) en fazla kontenjan verilen bölüm 115 ile Mimarlık oldu. Mimarlığı 90 kontenjan ile İngilizce Bilgisayar Mühendisliği bölümü takip etti. En yüksek puan 441.23845 ile İngilizce Bilgisayar Mühendisliği olurken, İngilizce Uçak Mühendisliği 412.83408 puan, İngilizce Endüstri Mühendisliği 403.78104 puan olarak açıklandı. Ayrıca 2022 yılı kontenjanı bin 215 olarak belirlendi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, 2022 yılı mart ayında yaptığı basın toplantısında üniversitenin toplam 9 bin 335 öğrencisi olduğunu duyurmuştu.