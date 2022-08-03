Tarhan, THY ve Anadolu Jet yolcularının çilesini Bakana sordu

Tarhan, Sabiha Gökçen’den yapılan Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet uçuşlarının azaltıldığına dikkat çekerek, yolcuların aktarmalı uçuşlarla İstanbul Yeni Havalimanı’na yönlendirildiklerinin altını çizdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığına sundukları soru önergesiyle ilgili açıklama yapan Tarhan, “Sabiha Gökçen Havalimanı hem iç hatlar, hem de dış hatlarda verdiği uçuş ve alan hizmetleriyle 2019 yılında yılın en iyi havalimanı ödülünü almış uluslararası bir liman. Ancak son dönemde bu havalimanına olan THY ve Anadolu Jet uçuşlarında dikkat çekici bir düşüş var” dedi.

“UÇMAYAN KALMASIN’ DEDİLER”

Tarhan, “Anadolu Jet yurtiçi uçuşlarda ‘Uçmayan kalmasın’ sloganıyla tanıtılmış ve uygun fiyatla Anadolu içindeki tüm uçuşlarda önemli bir havayolu haline gelmişti. Başta Sabiha Gökçen’den kalkış ve varışlı Anadolu Jet uçuşları olmak üzere tüm seferlerin sayısı azaltılmış durumda. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yeri seçilirken sadece İstanbul Anadolu Yakası’na değil, aynı zamanda ülkemiz sanayisinin lokomotifi olan Marmara Bölgesi ve Bursa, Kocaeli ve Sakarya illerimize hizmet verilmesi de dikkate alınmıştı. Ancak gelinen noktada Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan direkt uçuşların sayısı azaltılmakta ve yolcular İstanbul Yeni Havalimanı’na üstelik de yüksek ücretli biletlerle mahkum edilmektedir”dedi.

“İSTANBUL HAVALİMANI’NDA UÇUŞ SAYISINI ARTIRMAK İÇİN Mİ?”

Seferlerin azaltılması ve neredeyse tüm uçuşların İstanbul Yeni Havalimanı’na yönlendirilmesinin yolcuları da maddi olarak yorduğunun altını çizen Tarhan, “Uçuşların planlanmasının bu şekilde yapılması bilinçli bir tercih. Birçok yolcu İstanbul Yeni Havalimanı’nın ulaşım zorluğunu da dikkate alarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na olan seferleri tercih ediyorken, buradaki uçuşları azaltarak yolculara adeta çile çektiriliyor. İstanbul Yeni Havalimanı’nın daha fazla kullanılmasını sağlamak için vatandaşa eziyet etmenin gerekçesi olamaz” diyerek THY ve Anadolu Jet ile ilgili soru önergesini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.