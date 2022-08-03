Dernekler Yerleşkesi açılış için gün sayıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ilimizin tüm ilçelerinde faaliyetlerini yürüten dernekleri bir araya getirecek olan projesi İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde çalışmalar tamamlandı. Orhan Mahallesi’nde yer alan Necati Gençoğlu Merkezi’nin dönüştürülerek daha kullanışlı hale getirilen Dernekler Yerleşkesi, kapılarını yakın zamanda açıyor. Dernekler Yerleşkesi, kentte faaliyet gösteren tüm yöre derneklerinin hizmetine açılacak.
KISA SÜREDE HİZMETE AÇILACAK
Kocaeli’deki derneklerin kullanımına açık olacak Dernekler Yerleşkesi, İzmit Belediyesi ekiplerince büyük bir özveri ile hazırlandı. Tüm ayrıntıların düşünüldüğü yerleşke içerisinde 377 metrekarelik çok amaçlı salon, 130 metrekarelik konferans salonu, 11 dernek ofisi, yönetim odası, danışma ve kafeterya yer alacak. Derneklerin tüm görüşme ve etkinliklerini rahat bir şekilde gerçekleştirebileceği yerleşke, kısa süre içerisinde açılışının yapılmasının ardından derneklerin kullanımına sunulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.