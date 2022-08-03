03 Ağu 2022 - 16:45- Gündem G: 03 Ağu 2022 - 16:46

Dernekler Yerleşkesi açılış için gün sayıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hayata geçirdiği ve ilimizdeki tüm ilçelerde faaliyet gösteren derneklerin yeni buluşma noktası olacak olan İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nin açılışı için geri sayım sürüyor
Dernekler Yerleşkesi açılış için gün sayıyor mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ilimizin tüm ilçelerinde faaliyetlerini yürüten dernekleri bir araya getirecek olan projesi İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde çalışmalar tamamlandı. Orhan Mahallesi’nde yer alan Necati Gençoğlu Merkezi’nin dönüştürülerek daha kullanışlı hale getirilen Dernekler Yerleşkesi, kapılarını yakın zamanda açıyor. Dernekler Yerleşkesi, kentte faaliyet gösteren tüm yöre derneklerinin hizmetine açılacak.

KISA SÜREDE HİZMETE AÇILACAK

Kocaeli’deki derneklerin kullanımına açık olacak Dernekler Yerleşkesi, İzmit Belediyesi ekiplerince büyük bir özveri ile hazırlandı. Tüm ayrıntıların düşünüldüğü yerleşke içerisinde 377 metrekarelik çok amaçlı salon, 130 metrekarelik konferans salonu, 11 dernek ofisi, yönetim odası, danışma ve kafeterya yer alacak. Derneklerin tüm görüşme ve etkinliklerini rahat bir şekilde gerçekleştirebileceği yerleşke, kısa süre içerisinde açılışının yapılmasının ardından derneklerin kullanımına sunulacak.
# ile, bir, başkanı, ardından, İzmit belediyesi

03 Ağu 2022 - 16:45 - Gündem

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