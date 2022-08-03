Yıldızlı: CHP Derince’de kayyum salıya kadar atanacak

CHP Derince’de 9 kişinin istifasının ardından ilçe yönetimi düşmüştü. Derince’de önümüzdeki süreçte yeniden seçim yapılarak ilçe başkanı belirlenecek. Ancak örgütü seçime götürmesi için geçici ilçe başkanı atanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Derince’de çalışmaya başladık. Önümüzdeki salı gününe kadar geçici ilçe başkanımızı atamış olacağız” dedi.