03 Ağu 2022 - 17:29- Asayiş G: 03 Ağu 2022 - 17:31

Gölcük'te korku dolu anlar! Alev alev yandı

Gölcük'te alevlere teslim olan baraka kısa sürede kullanılmaz hale geldi.
Gölcük'te korku dolu anlar! Alev alev yandı mask
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Yangın, Gölcük ilçesi İcadiye köyünde bulunan barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Y.'ye ait barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Barakadan yükselen alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın neticesinde baraka kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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03 Ağu 2022 - 17:29 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş

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