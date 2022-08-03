Yangın, Gölcük ilçesi İcadiye köyünde bulunan barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Y.'ye ait barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Barakadan yükselen alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın neticesinde baraka kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
03 Ağu 2022 - 17:29- Asayiş Güncelleme: 03 Ağu 2022 - 17:31
Gölcük'te korku dolu anlar! Alev alev yandı
Gölcük'te alevlere teslim olan baraka kısa sürede kullanılmaz hale geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.