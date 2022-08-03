Alınan bilgiye göre Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi Ergün Sokak durağında yolcu indiren Uğur T. idaresindeki 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsü, rampada kalkış yapamayarak geri kaydı. Yaklaşık 50 metre kayan özel halk otobüsü, bir binaya çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yolculardan 12 kişinin yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken aynı cadde üzerinde 2 gün üst üste özel halk otobüslerinin kaza yapması dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
03 Ağu 2022 - 19:04- Asayiş Güncelleme: 03 Ağu 2022 - 19:13
Halk otobüsünde dehşeti yaşadılar: 12 yaralı
Derince Çenedağ Mahallesinde rampadaki durakta kalkış yapamayan özel halk otobüsü, geri kayarak bir binaya çarptı. Kazada 12 yolcu yaralanırken, aynı sokakta 2 gün üst üste özel halk otobüslerinin kaza yapması dikkat çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.