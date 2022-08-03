03 Ağu 2022 - 19:04- Asayiş G: 03 Ağu 2022 - 19:13

Halk otobüsünde dehşeti yaşadılar: 12 yaralı

Derince Çenedağ Mahallesinde rampadaki durakta kalkış yapamayan özel halk otobüsü, geri kayarak bir binaya çarptı. Kazada 12 yolcu yaralanırken, aynı sokakta 2 gün üst üste özel halk otobüslerinin kaza yapması dikkat çekti.

Nuri AKÇAHARMAN
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Alınan bilgiye göre Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi Ergün Sokak durağında yolcu indiren Uğur T. idaresindeki 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsü, rampada kalkış yapamayarak geri kaydı. Yaklaşık 50 metre kayan özel halk otobüsü, bir binaya çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yolculardan 12 kişinin yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken aynı cadde üzerinde 2 gün üst üste özel halk otobüslerinin kaza yapması dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 
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03 Ağu 2022 - 19:04 Kocaeli/ Derince- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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