Olay, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir villada bahçıvan olarak çalışan Yılmaz Çakıllar (54), bahçede bulunan havuza düştü. Çakıllar’ın düştüğünü gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, havuzdan çıkarılan şahsı ambulansa aldı. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Çakıllar’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Çakıllar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
03 Ağu 2022 - 19:08- Asayiş Güncelleme: 03 Ağu 2022 - 19:10
Bahçıvan olarak çalıştığı villanın havuzunda can verdi
Darıca ilçesinde bahçıvan olarak çalıştığı villanın havuzuna düşen şahıs, hayatını kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.