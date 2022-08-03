03 Ağu 2022 - 23:14- Asayiş G: 03 Ağu 2022 - 23:16

Alev alev yanan evden camı kırarak kurtuldu

Gölcük ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde bir kişi yan binanın çatısına kaçarak kurtuldu, yangın uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü.
Alev alev yanan evden camı kırarak kurtuldu mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Yangın, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Yangın esnasında evde bulunan bir kişi, camı kırarak yan binanın çatısına kaçtı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.
# ile, polis, sağlık, bir

03 Ağu 2022 - 23:14 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.913.779 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ehliyetsiz sürücü sinir krizi geçirince ortalık karıştı mask
Ehliyetsiz sürücü sinir krizi geçirince ortalık karıştı
Özel halk otobüsü bahçeye uçtu: 8 yaralı mask
Özel halk otobüsü bahçeye uçtu: 8 yaralı
ATV takla attı: 1 yaralı mask
ATV takla attı: 1 yaralı
Fabrikada yangın çıktı: 6 işçi hastaneye kaldırıldı mask
Fabrikada yangın çıktı: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Fuardaki metruk binada yangın çıktı mask
Fuardaki metruk binada yangın çıktı
Fabrika yangını diye panik oluştu, makine arızası çıktı mask
Fabrika yangını diye panik oluştu, makine arızası çıktı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL