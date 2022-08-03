Tramvay teli koptu, vatandaşlar aldırış etmeden yoluna devam etti

İzmit Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Fevziye Tramvay Durağı yakınlarında bilinmeyen bir sebeple tramvayın halatı koptu. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevre güvenliği alınırken, tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Polis ve zabıta ekipleri tehlikeyi umursamayan vatandaşları bölgeden uzak tutmak için emniyet şeridi çekti.
Tamiratın yapılmasıyla seferler başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.