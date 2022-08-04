04 Ağu 2022 - 09:18- Asayiş G: 04 Ağu 2022 - 09:23

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

Gölcük ilçesinde bulunan bir barda iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs bacağından bıçaklandı. Kavgaya karışan kişiler olay yerinden kaçarken yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı.
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı mask

Olay, Gölcük ilçesi Değirmendere Merkez Mahallesi'nde bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde şahıslar bıçakla birbirine saldırdı. Olayı gören S.Ö. kavgayı ayırmak isterken bacağından yaralandı, kavgaya karışan 2 şahıs ise kayıplara karıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
# bir, polis, sağlık

04 Ağu 2022 - 09:18 - Asayiş

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