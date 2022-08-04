Olay, Gölcük ilçesi Değirmendere Merkez Mahallesi'nde bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde şahıslar bıçakla birbirine saldırdı. Olayı gören S.Ö. kavgayı ayırmak isterken bacağından yaralandı, kavgaya karışan 2 şahıs ise kayıplara karıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
04 Ağu 2022 - 09:18- Asayiş Güncelleme: 04 Ağu 2022 - 09:23
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı
Gölcük ilçesinde bulunan bir barda iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs bacağından bıçaklandı. Kavgaya karışan kişiler olay yerinden kaçarken yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.