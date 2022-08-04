1 milyon adayın gözü KPSS kararında

PAZAR günü yapılan ve 120 sorunun sorulduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile 80 soruluk Eğitim Bilimleri Sınavı’nın ardından ‘sızıntı’ iddiaları gündeme geldi. İki oturumda yöneltilen 20’nin üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu iddia edildi. Sınava katılan bazı adaylar, KPSS’deki sorular ile Yediiklim Yayınevi’nin deneme testlerindeki soruların birebir aynı olduğunu sosyal medyadan paylaştı.

Sınavı yapan ÖSYM, iddiaların asılsız olduğunu savundu. Yayınevi yetkilileri ise “ Bir iki soru aynı diye algı yapmaya gerek yok. Kesinlikle tesadüf” dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, DDK’ya inceleme talimatı verdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

DDK SUÇ DUYURUSU YAPTI

DDK yetkilileri dün ÖSYM’ye müfettiş göndererek inceleme başlattı. DDK Başkanı Yunus Arıncı, “Bir sorun görünüyor. KPSS ile ilgili sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek” dedi. Ardından DDK iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma açtı, Ankara Emniyeti de dün akşam Yediiklim Yayınevi’ne operasyon düzenledi. Ankara’da yayınevine ait 2 adreste arama yapıldı. Soruşturmada savcılığın görevlendireceği bilirkişi heyeti “sızıntı” iddialarına neden olan 2022 KPSS Lisans oturumundaki soru kitapçıklarını inceleyecek. Yayınevinin soru kitapçıkları ile karşılaştıracak. Soruların aynı olduğunun tespiti halinde, sızıntının kaynağı ve sorumlular tespit edilecek.

ÖSYM de kendi içinde ayrı bir inceleme yürütürken yayınevi yetkililerinin son açıklaması “Denetleme sürecindeyiz. ÖSYM ile ilgili konuyla alakalı bilgiler verildi” oldu.

YÖK Başkanı Erol Özvar da iddialarla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

DDK ile ÖSYM raporları soruşturmanın kapsamını belirleyecek. İnceleme sonuca göre sınavın iptal edilip edilmeyeceği açıklık kazanacak.

DDK’DA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

DDK, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı üst denetleme organı olarak görev yapan ve başkan ile 8 üyeden oluşan bir kurul. İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında inceleme, soruşturma ve denetleme yapabiliyor. Çalışmaları sonucundan denetim raporu, inceleme raporu, araştırma raporu gibi farklı raporlar hazırlanıyor. DDK inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde gizlilik esasıyla çalışılıyor. Denetimle ilgili kurula cevabı olan kurum ve kuruluşların raporu aldıkları tarihten başlayarak 45 gün içinde ilgili bakanlığa, ilgili bakanlıkların kendi görüşlerini de ekleyecekleri cevapları 15 gün içinde kurula göndermesi gerekiyor.

RAPOR SUNULACAK

Acil durumlarda denetim ve soruşturma gruplarınca hazırlanacak özet İvedi Durum Raporu, kurulda öncelikle görüşülerek kurul başkanınca Cumhurbaşkanı’na sunuluyor. Bu raporlar, Cumhurbaşkanı’nın talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor.

SINAVA giren 1 milyondan fazla adayın kafası karışık. Sınavın iptal olup olmayacağı ve 6-7 Ağustos tarihlerinde yapılacak KPSS Lisans Alan Bilgisi ve 14 Ağustos tarihindeki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor.

SİBER POLİS ARAŞTIRIYOR

DDİALARIN gündeme gelmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da çalışma başlattı. Siber polis, iddialara ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntü, fotoğraf ve paylaşımları detaylı olarak inceleyerek, bunların sınavdan önce mi sonra mı yapıldığını araştırıyor. Ayrıca paylaşımların kimler tarafından dolaşıma sokulduğu, herhangi bir merkezden yayılıp yayılmadığı da inceleniyor.

UZMANLAR NE DİYOR İPTAL EDİLMELİ

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal: “ÖSYM gibi en çok güvenilmesi gereken kurumlardan birinin bu şekilde lekelenmesi çok ağır bir durum. Tam olarak neler olduğunu bilmiyoruz. Ancak bize yansıyan olaylar büyük bir suç olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum adaylara yapılmış bir haksızlıktır. Diğer yandan amacı ne olursa olsun çok amatörce yapılmış bir iş var ortada. Bu konunun içinde yer alan herkes ÖSYM’den uzaklaştırılmakla beraber cezalandırılmalıdır. Milyonlarca insanın hayaliyle, geleceğiyle oynuyorlar. ÖSYM gibi bir kurumun itibarını sarsıyorlar. Dolayısıyla yeni bir şey olmadığı sürece şu saatten sonra yapılacak her şey şaibenin gölgesinde olacaktır. KPSS iptal edilmeli, yapılması planlanan sınavlar uygulanmamalı, süreç yeniden organize edilmeli ve adaylardan özür dilenmeli.”

80 SORUDA ANCAK 3-4’Ü BENZEYEBİLİR

Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay: “Birçok yayıncı arkadaşın sınavlarda isabet ettirdiği sorular olur. 80 soruda 3-4 sorunun benzemesi doğaldır. Bunun sayısı önemli. Eğer iddialarda yer aldığı gibi 20 soru varsa büyük ihtimalle sınav iptal edilecektir. Bu durumda önümüzdeki günlerde yapılacak KPSS alan sınavlarının da ertelenmesi gerekir. İptal halinde ÖSYM yeni sınav tarihi belirleyecektir. Yaklaşık 1 ay sonra yeniden yapılır diye tahmin ediyorum. Herkes hazırlığını, izinlerini sınav takvimine göre yapmıştı. Zor bir süreç olacaktır. Kurumların da personel alımı konusundaki hazırlık süreçleri sekteye uğrayacak. Adaylar içinse stresli bir süreç yeniden başlayacak. Ancak değerlendirme konusunda soru işaretleri olan bir sınavla değerlendirilmektense yeniden sınav yapılması daha sağlıklı olacaktır.

ÜNİVERSİTE SINAVI İÇİN BİR İDDİA YOK

Şu ana kadar üniversiteye giriş sınavı YKS üzerinde iddialar yok. Ancak iddiaların ardından soruşturmanın YKS’yi de kapsaması gerektiğini düşünüyorum. Burada kötü niyetli bir ekip varsa diğer sınavlara da bakılmalı.”

ÇOK BİLİNEN BİR YAYINEVİ

Onur Soğuk-Eğitim Uzmanı: “Söz konusu yayınevi bildiğim kadarıyla KPSS konusunda çok bilinen ve akla gelen bir yayınevi. Söz konusu iddialara bakınca ortada bir beceriksizlik olduğunu düşünüyorum. İyi niyetli düşünürsek ÖSYM’ye soru hazırlayanlarla bu yayına soru hazırlayanlar aynı olabilir ya da oradaki sorular bir şekilde ÖSYM’nin havuzuna girmiş ve oradan tesadüfen alınmış olabilir. Her ne olursa olsun bu çok büyük bir sorumsuzluk.

NET BİLGİ VERİLMELİ

Türkiye’de merkezi sınavlar çok önemli. İnsanlar bu sınavlara bel bağlıyor ve başarılı olmak için çaba gösteriyor. Böylesi bir kurumda bu tarz bir hata yapılması kabul edilebilir bir şey değil. ÖSYM Başkanı iddialar üzerine görevden alındı ama bundan sonraki süreçle ilgili kamuoyuna net bilgi verilmesi lazım.”

YAYINEVİNİN ‘İHALE’ İDDİALARI

MÜNİR Çelik Yediiklim Yayınevi’ni 2003’te kurdu. 82 şubesi olan Yediiklim Akademi ‘de 2006’dan bu yana KPSS Öğretmenlik, KPSS Memurluk, KPSS Müfettişlik Uzmanlık, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Dikey Geçiş Sınavları (DGS) hazırlık kursu veriliyor. Öte yandan edinilen bilgiye göre; yayınevinin bu yıl aldığı ’Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dil Sınavı’ soru kitapçığının basılması ve dağıtılmasına ilişkin ihaledeki usulsüzlük iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı da inceleme başlattı. Hürriyet/Zülal Atagün - Beyazıt Şenbük