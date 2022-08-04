İlk yarı iyiydik, ikinci yarı sallandık “1-1”

Kocaelispor, Kızılcahamam kampındaki üçüncü son antrenman maçını aynı grupta yer alan Arnavutköy Belediyespor ile oynadı. İlk yarıyı Cem Ekinci’nin golü ile 1-0 önde tamamlayan yeşil siyahlılar ikinci yarının başında Ferhat’ın golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi. Özellikle ilk yarıda ortaya konan futbol ve mücadele dikkat çekti.

MAÇA BAŞLADIĞIMIZ 11’İMİZ

Kızılcahamam Çam Otel’in 5 kilometre yukarısında yer alan 1. No’lu sahada oynanan ve Onur Yavuz Doğan, Mehmet Erdem ile Özkan Pala’nın hakemlik yaptığı maça Kocaelispor kalede İsmet, savunmada Yiğit Canguru, Atila, Onur Öztonga, Diogo, önlerinde Mehmet Taş, Yiğitali Bayrak ve İlyas Kubilay, ofans hattına ise solda Cem Ekinci sağda Uğur Can ile ileride de Mertan 11’i ile sahadaki yerini aldı.

2-3 KEZ PASLA ÇIKMASINI BİLDİK

Maçın ilk 10 dakikalık diliminde topa biraz daha fazla hakim olan taraf İstanbul ekibiydi. Bu dakikadan sonra Kocaelispor’da belirgin pas alışverişleri dikkat çekti. 11. dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Tek toplarla kendi sahasından rakip yarı sahaya hızlı bir şekilde geçen yeşil siyahlılarda Mertan'ın pasında maçın en başarılı ismi Cem Ekinci topu ceza sahası içerisinden dışarıya gönderdi.

CEM EKİNCİ’DEN KLAS GOL

22. dakikada günün iyilerinden Yiğitali atak yönü sol kanattan topu ceza sahası uzak noktasına doğru ortaladı. Mertan topu kafayla kale ağzına gönderse de Arnavutköy savunması topu uzaklaştırdı. 10 dakika sonra Kocaelispor'un golü geldi. Mehmet Taş sol kanattan ceza sahasına yerden orta şut karışımı top gönderdi. Ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Cem Ekinci kontrol ettiği topu sol ayağıyla topu sol köşeye bırakarak çok şık bir gol attı. “1-0”

TEK POZİSYON VERDİK

43. dakikada Atilla'nın sol ayağının dışı ile gönderdiği nefis pasa hareketlenen Cem Ekinci kaleci Fatih'i karşısında gördü. Müsait durumda Cem’in vuruşu biraz şiddetli oldu ve yeşil siyahlılar mutlak bir gol kaçırdı. İlk yarının son saniyelerinde kalesinden pas oyunu ile çıkmak isteyen yeşil siyahlılarda kaleci İsmet'in pası rakibe gitti. Son olarak topla buluşan Volkan kaleci İsmet'i karşısında gördü. Şutunda İsmet topu ayakları ile çıkararak hatasını telafi etti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDAKİ 11’İMİZ

Kocaelispor ikinci yarıya kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Denizalp, Alpay ve Yalçın, önlerinde Mesut Can ve Anıl Emre, sağda Samed Ali, solda Oktay, forvete yakın bölgede Tayfun, ileride de Okan 11’i ile başladı. İkinci 45 dakikada oyunda sertlik hakimdi. Henüz 47. dakikada savunma arkasına sarkan Melik kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı ve zor olanı yaparak topu dışarıya gönderdi.

FERHAT’I KAÇIRDIK

55. dakikada Arnavutköy ekibinin golü geldi. Sol kanattan yapılan ortada herkesi aşan top Ferhat’a kadar geldi ve bu futbolcu boş pozisyonda önünde bulduğu topu rahat bir şekilde ağlara gönderdi. “1-1” İlerleyen bölümlerde Kocaelispor’da oyuna gençler Anıl Emre, Ümit, Yağız ve Bedirhan da girdi. Arnavutköy’de sol çaprazdan çekilen şutta Gökhan topu çok iyi bir refleksle kornere gönderdi, maçın son anlarında Kocaelispor’da Bedirhan sağ çaprazda topla buluştu ve müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

3 GÜN İZİNLİLER

Maçta başka gol olmayınca özellikler ilk yarının 10 ile 45. dakikaları arasında etkili Kocaelispor aynı grupta yer aldığı rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Bugün itibari ile kampı sona erecek olan yeşil siyahlılar takıma 3 günlük izin verilecek ve 8 Ağustos’ta Bolu Otel’de toplanacak. 11 günlük ikinci etap kamp sürecinde 4 antrenman maçı yapacak olan ekibimizin kampı 19 Ağustos’ta sona erecek. 2 günlük izin sonrası sezon öncesi final etabına geçilecek.

Erdem ÖVÜÇ – Kızılcahamam

ANTRENMAN MAÇI

KOCAELİSPOR:1

ARNAVUTKÖY BELEDİYE:1

SAHA: Kızılcahamam 1 No’lu saha

HAKEMLER: Onur Yavuz Doğan***, Mehmet Erdem***, Özkan Pala***

KOCAELİSPOR 1. YARI: İsmet**, Yiğit Canguru**, Atila***, Onur Öztonga**, Diogo**, Mehmet Taş**, Yiğitali Bayrak***, İlyas Kubilay***, Cem Ekinci****, Uğur Can**, Mertan**

KOCAELİSPOR 2. YARI: Gökhan**, Mehmet Yılmaz***, Denizalp**, Alpay**, Yalçın**, Mesut Can? (Sakatlandı) (Yağız**) Anıl Emre**, Samed Ali? (Sakatlandı) (Bedirhan**) Oktay**, Tayfun***, Okan**

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Fatih** (Alper***), Ferhat***, Kubilay**, Fuat** (Kamil**) Volkan** (Furkan Yaman**), Mert Caymaz*** (Daniel**), Tolga** (Mithat Yaşar**), Sıraç** (Adem**), Melih Kılıç*** (Mehmetcan**), Melik** (Enes**), Çağrı** (İdris**)

GOLLER: Dk. 32 Cem Ekinci (Kocaelispor), Dk. 55 Ferhat (Arnavutköy)