04 Ağu 2022 - 09:55- Gündem G: 04 Ağu 2022 - 09:58

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdun önemli bir kısmı yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Kocaeli dahil birçok şehirde sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor! mask

Meteoroloji’nin hava durumu tahminlerine göre yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in kuzey, Düzce'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SICAKLIKLAR SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.
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04 Ağu 2022 - 09:55 Kocaeli- Gündem

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