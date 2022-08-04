İzmit Belediyesi tarafından hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği Fethiye Caddesi ve yan yolları yeni görünüme kavuşmaya adım adım yaklaşıyor. Bu çerçevede çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sabri Ekmen Sokak’ta zemini doğal taşlarla kaplıyor. Çalışmaların hızla sürdüğü sokakta taş döşeme işinde sona gelindi. Tarih boyunca birçok eserde kullanılan, güzelliği ve dayanıklılığı dolayısıyla Avrupa'da da tercih edilen taşların bölgeye modern bir görünüm kazandırması bekleniyor. Aynı zamanda çevreye duyarlı olan doğal taşlarla yapılan zeminin, uzun yıllar sağlam kalarak ekonomiye de katkı sağlaması bekleniyor.
04 Ağu 2022 - 10:24- Gündem Güncelleme: 04 Ağu 2022 - 10:26
O sokak doğal taşlarla bezendi
İzmit Belediyesi, Sabri Ekmen Sokak'taki taş döşeme işleminde sona yaklaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.