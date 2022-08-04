04 Ağu 2022 - 10:33- Gündem G: 04 Ağu 2022 - 10:35

Hat 250 ve 250G ile 24 saat ulaşım

Büyükşehir’in Sabiha Gölçen Havalimanına ulaşım sağlayan 250 ve 250G hatları 24 saat boyunca yolcu taşıyacak
Hat 250 ve 250G ile 24 saat ulaşım mask

UlaşımPark, Hat 250 ve 250G ile ‘kesintisiz ulaşım’ mottosuyla haftanın 7 gün 24 saati yolcularını Sabiha Gökçen Havalimanına ulaştıracak.

7-24 ULAŞIM

24 saat ulaşım hizmeti sağlayacak bu iki hat ile vatandaşlar güvenli ve konforlu yolculuk yapacak. Havalimanına aktarmasız ulaşımın keyfini çıkaran vatandaşlar yapılan bu düzenlemeden oldukça memnun. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medyada paylaşım yaptığı andan itibaren vatandaşlar tarafından gelen geri bildirimler de yapılan hizmetin yerinde olduğunun göstergesi oldu.

GÜNDE 96 SEFER

Hat 250 her gün gidiş-dönüş 48 sefer, Hat 250G de her gün 48 sefer yaparak toplamda 96 sefer gerçekleştirecek. Bu iki hat Kocaeli’de ikamet edip Sabiha Gökçen Havalimanına seyahat edecek vatandaşların konforlu ve dakik bir yolculuk yapabilmesi için 24 saat ulaşım gerçekleştirecek. Hat 250’de yapılan bu 96 seferle vatandaşlar bir yaşını dahi doldurmamış lüks araçlarla yolculuk yapacak.

İZMİT’DEN HAT 250 GEBZE’DEN HAT 250G

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinden hareket eden Hat 250 ile vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanına 24 saat ulaşacak. Gebze otogarından hareket eden Hat 250G ile de vatandaşlar havalimanına 7 gün 24 saat ulaşacak. Gerçekleştirilen bu revize saat uygulaması ile seferlerin yoğunluğu kontrol edilecek. İhtiyaç halinde ara sefer uygulamasına da gidilecek.

# bir, ile, tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

04 Ağu 2022 - 10:33 - Gündem

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