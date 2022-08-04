04 Ağu 2022 - 10:35- Asayiş G: 04 Ağu 2022 - 10:37

Vatandaşın talebi üzerine asayiş uygulaması yapıldı

Darıca ilçesinde vatandaşların gece saatlerinde araçta yüksek sesle müzik dinleme ve abartılı egzoz şikayetleri üzerine polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalara Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da katıldı.
Vatandaşın talebi üzerine asayiş uygulaması yapıldı mask
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Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sürücülerin kullandığı abartılı egzoz ve araçta yüksek sesle müzik dinleme konularından rahatsızlık duyan vatandaşlar, ilçedeki işlek caddelerin denetlenmesi konusunda Darıca Kaymakamlığına talepte bulundu. Bunun üzerine Tuzla Caddesi ve İstasyon Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yapılması için polis ekipleri görevlendirildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan araç sürücülerinin kimlikleri ile belge kontrollerini yapılırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaları bizzat denetleyen Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için güvenlik kuvvetlerimiz gerekli özeni göstermeye devam edecektir" dedi.
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04 Ağu 2022 - 10:35 - Asayiş

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Yorumlar

(2)
02

Hakan - Gürültü kirliliği almış başını gidiyorrrrr

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ağustos 11:39
01

Özgür - Tebrik ediyorum kaymakam beyi gösterdiği duyarlılık ve görev anlayışı için, bütün Türkiye'de böyle ve örnek olmalı, en yakın zamanda valilik makamına yükselmesi dileklerimle.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 04 Ağustos 11:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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