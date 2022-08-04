Yola çıkan yayaya çarpmamak isterken park halindeki araca girdi

Kaza, Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.T. isimli vatandaş cadde üzerinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada seyir halinde olan Y.S. idaresindeki 34 CLE 446 plakalı motosiklet, sürücüsünün yayaya çarpmamak için hamle yapmasıyla birlikte yol kenarında park halinde bulunan 44 FM 479 plakalı Ford marka hafif ticari araca çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan motosikletli kurye yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan motosikletli kuryenin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yayanın karşıya geçmeye çalışması, bu sırada motosikletli kuryenin yayayı fark edip hamle yapması, yayanın kaçması ve motosikletin park halindeki araca çarpması yer alıyor.