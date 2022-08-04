Başkan Bulut’tan bankalara çağrı: Finansmana erişimi kolaylaştırın

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı’na katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 65 Sektör Meclisi’nin başkanları ve üyeleri yer aldı.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: HASSAS OLUNMALI

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasında, yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle; yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacının geçmiş dönemlere göre daha da arttığını vurgulayarak, artan işletme sermayesi ihtiyacının dikkate alınarak, alınan tedbirlerin yan etkileri konusunda hassas olunması, bankacılık sisteminin de krediye erişimi kolaylaştırması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bu zorlu dönemde; firmalarımızın uygun koşullarla finansmana erişiminin sağlanması, ülkemiz ekonomisi için kritik önemdedir” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK SIKINTIYI KOBİ’LER YAŞIYOR

Hisarcıklıoğlu, son dönemde finansmana ulaşımın zorlaştığını, her il ve ilçedeki firmalardan bu yönde gelen şikayetler arttığını belirterek şöyle devam etti: “En büyük sıkıntıyı da; en fazla gözetilmesi gereken küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamaktadır. Kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra, kredi limitlerinin reel olarak daraltıldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşandığı iletilmektedir. Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken, bazı bankaların ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında faiz uyguladıkları görülmektedir. Bazıları da hiç kredi vermemektedir.”

FİRMALARIN KORUNMASI GEREKİYOR

Diğer bir sorunun da kredi vadeleri olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı şunları kaydetti: “Yatırımlar için gerekli olan uzun vadeli ve sabit faizli kredi bulmak da, giderek daha güç hale gelmektedir. Öte yandan, ihracatçılarımız için çok önemli bir imkân olan, Merkez Bankası reeskont kredisi kullandırımlarının azaldığına ilişkin şikayetler de artmaktadır. Reel sektörün arzusu, kredi piyasalarında istikrarın hakim olmasıdır. Zira ülkemizde yatırım yapan, ihracat ve istihdam sağlayan her firma, milli değerimizdir ve korunması gerekmektedir.

ÖNEMLİ ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da Merkez Bankası olarak son dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı destekleme noktasında oynadıkları rolün, firmaların kullandıkları krediler ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıktığına dikkati çekerek, 2021'in ilk 6 ayında TL firma kredi net kullandırımının 75,6 milyardan 2022'nin aynı döneminde 820 milyar liraya çıktığını, bunun önemli derecede artış olduğunu söyledi.

2021 YILININ 3 KATI KREDİ

Kavcıoğlu, yabancı para dahil, tüm kredilerin 2021-2022 ilk yarısındaki kullandırımının büyüme oranının, kur etkisinden arındırılmış olarak, yüzde 500'lere yakın gerçekleştiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı: "2022 yılının ilk yarısında sağlanan krediler 2021 yılının tümünün neredeyse 3 katına ulaşmıştır. KOBİ kredileri ise yılın ilk 6 ayında 372,8 milyar lira ile 2021 yılının aynı dönemindeki 27,3 milyar liranın oldukça üzerindedir. Sağlanan kredilerin rekor artış gösterdiği bu dönemde krediye erişim, kredi kullanan firma sayılarına da yansıyacak ölçüde güçlü ve yaygın şekilde gerçekleşmiştir. Aralık 2021 ile Haziran 2022 arasında kredi verilen firma sayısı toplamda 1 milyon 878 binden yaklaşık 2 milyona ulaşmıştır. Kredi kullanan KOBİ'lerin sayısı 195 bin adet yükselerek 2 milyon 56 bin olmuştur."

BAŞKAN BULUT’TAN BANKALARA FİNASMAN ÇAĞRISI

Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı’nı değerlendirerek açıklamalarda bulunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, iş dünyasının ortak yaşadığı sıkıntıların doğrudan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’na iletildiğini ifade ederek, “Birliğimizin istişare toplantıların çok önemsiyoruz. KOTO olarak bizler de, üyelerimizin sorun ve çözüm önerilerini içeren raporları paylaşıyoruz. Merkez Bankası ülkemiz ekonomisinin çok önemli bir noktasında duruyor. KOTO olarak bizim de paylaştığımız konuların başında, finansmana erişim sıkıntıları yer aldı. Üyelerimiz ve kentimiz iş dünyası adına bu sorunun ivedilikle çözümünü bekliyoruz. Ayrıca birlik başkanımızın da bankalara yaptığı çağrıyı yineleyerek, finansmana erişim başta olmak üzere tüm süreçlerde daha yapıcı olmalarını bekliyoruz” dedi.