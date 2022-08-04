04 Ağu 2022 - 11:09- Ekonomi G: 04 Ağu 2022 - 11:10

Düğün sezonuyla birlikte çeyrek ve grama olan ilgi yükseldi

Geçtiğimiz aylarda başlayan düğün sezonuyla birlikte altına olan ilgi de arttı. Çeyrek ve yarım altın rağbet görürken, farklı bütçelere göre gramajı düşük altınlarda tercih ediliyor.
Düğün sezonuyla birlikte çeyrek ve grama olan ilgi yükseldi mask

Dünya genelinde güvenli bir liman olarak bilinen altın, revaçta olan yatırım araçları arasında yer alıyor. Düğün sezonuyla birlikte altına olan talep yükseldi. Altın fiyatlarında iniş ve çıkışların yaşandığını ifade eden kuyumcu esnafı Onur Memiş, Altına rağbetin hiçbir zaman düşmeyeceğini belirterek, "Türk toplumunun örf ve adetlerinde altın güvenli bir yatırım aracı olarak görülür. Düğün sezonlarında özellikle yakın arkadaş çevresine takılmak için çoğunlukla çeyrek, yarım, gram, 0,25 gram altın şu an en çok rağbet gören altınların başında geliyor. Takı olarak takılmak için ise alım gücü daha kolay olan çıtır ürünler tercih ediliyor. Bu ürünlerin gramajı daha düşük oluyor" diye konuştu.
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04 Ağu 2022 - 11:09 Kocaeli- Ekonomi

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