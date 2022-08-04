Dünya genelinde güvenli bir liman olarak bilinen altın, revaçta olan yatırım araçları arasında yer alıyor. Düğün sezonuyla birlikte altına olan talep yükseldi. Altın fiyatlarında iniş ve çıkışların yaşandığını ifade eden kuyumcu esnafı Onur Memiş, Altına rağbetin hiçbir zaman düşmeyeceğini belirterek, "Türk toplumunun örf ve adetlerinde altın güvenli bir yatırım aracı olarak görülür. Düğün sezonlarında özellikle yakın arkadaş çevresine takılmak için çoğunlukla çeyrek, yarım, gram, 0,25 gram altın şu an en çok rağbet gören altınların başında geliyor. Takı olarak takılmak için ise alım gücü daha kolay olan çıtır ürünler tercih ediliyor. Bu ürünlerin gramajı daha düşük oluyor" diye konuştu.
04 Ağu 2022 - 11:09- Ekonomi Güncelleme: 04 Ağu 2022 - 11:10
Düğün sezonuyla birlikte çeyrek ve grama olan ilgi yükseldi
Geçtiğimiz aylarda başlayan düğün sezonuyla birlikte altına olan ilgi de arttı. Çeyrek ve yarım altın rağbet görürken, farklı bütçelere göre gramajı düşük altınlarda tercih ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.