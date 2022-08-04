04 Ağu 2022 - 13:46- Ekonomi G: 04 Ağu 2022 - 13:49

Et ve Süt Kurumu, kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapacak

ESK mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak.
Et ve Süt Kurumu, kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapacak mask
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Et ve Süt Kurumu (ESK), kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattığını duyurdu. ESK mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25’e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak.

KUZU PİRZOLA 137 TL’YE DÜŞECEK

ESK’nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak. ESK’dan yapılan açıklamaya göre, fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor.
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04 Ağu 2022 - 13:46 - Ekonomi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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