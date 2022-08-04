04 Ağu 2022 - 14:05- Gündem G: 04 Ağu 2022 - 14:07

Yangından ölümüne kaçmıştı, o anları anlattı

Gölcük ilçesinde dün evinde çıkan yangında 3. kattaki balkondan alt kata atlayan vatandaş, "Patlama sesine uyandım ve atladım. Ben atlamaya, zıplamaya alışkınım, o yüzden hiç korkmadım" dedi.
Yangından ölümüne kaçmıştı, o anları anlattı mask
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Yangın, dün Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın esnasında evde uyuyan 29 yaşındaki Emre Kaplan, durumu fark edince hemen balkona kaçtı. Kaçış yolu arayan Kaplan, 3. kattaki balkondan sarkarak alt balkona atladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

"Patlama sesine uyandım"

Yangına uykuda yakalanan Emre Kaplan, "Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Patlama sesine uyandım ve atladım. Ben atlamaya, zıplamaya alışkınım, o yüzden hiç korkmadım. Evde tüp yoktu, doğal gaz bile bağlı değil, nasıl yangın çıktı anlayamadım. Yeni kiracıydım, evde ağabeyimle kalıyordum ama olay günü yalnızdım. Evin yüzde 70’i yandı, sadece bir oda sağlam kaldı. Evin kötü olması sebebiyle eniştemin evinde kalıyorum" dedi.

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04 Ağu 2022 - 14:05 Kocaeli/ Gölcük- Gündem

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