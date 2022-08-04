Buz adamların Gebze seçmesi de tamamlandı

Kentin dört bir yanında buz sporları için taramalar sürüyor. Ülkemizin efsane milli takım antrenörlerinden Kocaeli Üniversitesi BESYO mezunu Tarık Göçmen, taramaları bizzat kendisi yönetiyor. Gebze etabı taramaları da, modern buz salonunda yapılırken, sıhhi ortamda faydalı bir çalışma yapıldı. Taramalar aralıksız olarak devam edecek.