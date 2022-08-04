04 Ağu 2022 - 14:14- Spor G: 04 Ağu 2022 - 14:15

İşte Kocaeli Kadın Futbolcu Üretim Merkezi
İşte Kocaeli Kadın Futbolcu Üretim Merkezi mask

Türk kadın futbolunun mimarlarından eğitimci antrenör Hasan Alemdaroğlu, üretmeye devam ediyor. Süper Lig’de yabancı kadınlar takımları doldururken, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Türk kadınlarına hizmetini sündürüyor. Yaz kış demeden, pandemi ortamında bile çalışmalarını sürdüren kadın futbolcularımız, Milli takımların vazgeçilmezleri oluyor. U13, U15 ve U17 takımları, yeni sezon hazırlıklarını kentin dört bir yanında aralıksız sürdürüyor.
# bir

04 Ağu 2022 - 14:14 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.913.166 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Esila dünya ikincisi mask
Esila dünya ikincisi
Kartepe’de kupalar sahibini buldu mask
Kartepe’de kupalar sahibini buldu
İşte Kocaeli Kadın Futbolcu Üretim Merkezi mask
İşte Kocaeli Kadın Futbolcu Üretim Merkezi
Buz adamların Gebze seçmesi de tamamlandı mask
Buz adamların Gebze seçmesi de tamamlandı
Diliskelesi Spor, Şifo Mehmet’e emanet mask
Diliskelesi Spor, Şifo Mehmet’e emanet
Yiğit Çalışan’dan bir başarı daha mask
Yiğit Çalışan’dan bir başarı daha
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL