İşte Kocaeli Kadın Futbolcu Üretim Merkezi

Türk kadın futbolunun mimarlarından eğitimci antrenör Hasan Alemdaroğlu, üretmeye devam ediyor. Süper Lig’de yabancı kadınlar takımları doldururken, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Türk kadınlarına hizmetini sündürüyor. Yaz kış demeden, pandemi ortamında bile çalışmalarını sürdüren kadın futbolcularımız, Milli takımların vazgeçilmezleri oluyor. U13, U15 ve U17 takımları, yeni sezon hazırlıklarını kentin dört bir yanında aralıksız sürdürüyor.